Николай Калашник: надбавка на цену поездки в такси будет составлять не более 75% базового тарифа

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Правительство подписало меморандум с цифровыми платформами Bolt, Uklon, Uber и OPTI по установлению ограничений на рост цены в Киеве во время тревог и других форс-мажорных обстоятельств. О деталях сообщил Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

"Когда транспорт работает с ограничениями, спрос на такси резко растет, а вместе с ним — и стоимость поездок. Работаем с бизнесом, чтобы в такие моменты поездки оставались более доступными для людей", — объяснил цель меморандума министр.

По информации чиновника, документ закрепил договоренности об ограничении динамичного повышения стоимости поездок в Киеве во время воздушных тревог, когда останавливается движение метрополитена. Прибавка из-за повышенного спроса составит не более 75% базового тарифа. То есть стоимость поездки с учетом этого коэффициента не будет превышать 1,75 базового тарифа.

Причем в сервисах, где пассажир сам предлагает цену, рекомендованная приложением стоимость также будет регулироваться этим уровнем. По собственному желанию, пассажир сможет предложить больше — до двух базовых тарифов.

Такие условия будут действовать от объявления красного уровня воздушной тревоги до полного возобновления движения общественного транспорта и проезда по мостам, но не менее двух часов после отбоя.

"Кроме этого, компании будут по возможности предоставлять обобщенные данные о районах наибольшего спроса. Это поможет учитывать потребности людей при планировании транспортного сообщения в условиях ограничений", — подчеркнул Николай Калашник.