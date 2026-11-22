Помутневшая поверхность рассеивает свет, поэтому фара хуже освещает дорогу

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Если износилось только защитное покрытие, а поликарбонат под ним остался прозрачным, достаточно обновить защиту. Если пожелтел и помутнел верхний слой самого пластика, его нужно снять шлифованием.

Как объясняет SKLOFAR, если чистая фара после смачивания водой становится заметно прозрачнее, основной износ, вероятнее всего, поверхностный. Вода временно заполняет микронеровности, но этот тест не позволяет отличить дефекты покрытия от дефектов пластика под ним.

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Вода временно заполняет мелкие неровности, поэтому после высыхания матовость возвращается Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Распространенная причина быстрого помутнения после полировки – поликарбонат оставили без защиты от ультрафиолета, объясняет TESMA. Если после удаления изношенного покрытия пластик гладкий и прозрачный, на подготовленную поверхность наносят совместимый УФ-лак или наклеивают защитную пленку.

Если на самом пластике остались выраженная матовость и заметные царапины, Aleto рекомендует мокрое шлифование. Им снимают поврежденный поверхностный слой, затем полируют фару и восстанавливают УФ-защиту.

Если на включенной фаре сквозь гладкую поверхность видна сетка трещин в толще поликарбоната, шлифовать глубже не стоит. В таком случае оценивают, нужно ли заменить прозрачный элемент фары.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как водителям избавиться от желтого налета на фарах без затрат на дорогую полировку.