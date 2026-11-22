Нацбанк предусмотрел три года на бесплатный обмен монет

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Национальный банк Украины предлагает полностью изъять монеты номиналом 10 копеек из наличного обращения с 1 февраля 2027 года. Согласно проекту НБУ, с этой даты они утратят статус законного платежного средства: ими нельзя будет расплачиваться за товары, работы и услуги.

О проведении общественного обсуждения проекта постановления сообщили в НБУ.

Постепенное изъятие монет началось 1 октября 2025 года. НБУ прекратил их чеканить, а банки не возвращают в обращение монеты, которые к ним поступают. Покупатели пока могут платить 10-копеечными монетами, а продавцы – выдавать ими сдачу.

После изъятия 10 копеек наличные чеки будут округлять до 50 копеек Источник: НБУ

Граждане смогут обменять монеты на банкноты и монеты других номиналов на суммы, кратные 50 копейкам. При этом до 31 января 2028 года обмен будут проводить все банки, а с 1 февраля 2028 года до 31 января 2030 года – подразделения НБУ, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ и Райффайзен Банк.

После изъятия монет общие суммы в наличных чеках будут округлять до сумм, кратных 50 копейкам. Безналичных платежей округление не коснется.

Напомним, монета в 5 копеек может превратиться в 5 тысяч гривен. "Телеграф" рассказал, как это работает.