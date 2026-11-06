Популярную сметану из "АТБ" признали фальсификатом: что показала проверка

На упаковке указали, что продукт изготовлен для покупателей АТБ, но не указали название производителя

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В образце сметаны "Щоденний збір", который приобрели для лабораторной проверки в Ирпене, обнаружили 27,57% немолочного жира. На маркировке при этом указано, что продукт изготовили по ДСТУ, который не допускает такой замены.

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Результаты проверки обнародовал Центр экспертиз "ТЕСТ". Результатами с организацией поделился Максим Несмиянов, исполнительный директор ОО "Союз потребителей Украины". Сам Центр в этот раз исследование не проводил.

Почему образец "Щоденного збору" признали подделкой

Во время лабораторного исследования прежде всего проверяли натуральность молочного продукта. Центр экспертиз "ТЕСТ" опубликовал заключение: образец "Щоденного збору" является фальсификатом, поскольку в его жировой части обнаружили компоненты немолочного происхождения. Заявленное на этикетке соблюдение государственного стандарта не соответствует результатам проверки.

Густая консистенция сама по себе не подтверждает натуральность сметаны

ДСТУ 4418:2005 "Сметана. Технические условия" предусматривает, что сметану изготавливают из молочного сырья и закваски. По классической технологии из молока сначала получают сливки, затем их пастеризуют и сквашивают специальными культурами лактококков. Во время сквашивания появляются характерный вкус с легкой кислинкой и густая глянцевая консистенция.

Растительные и другие немолочные жиры не соответствуют требованиям к такому продукту. Замена молочного жира помогает снизить себестоимость, но распознать ее по виду и вкусу удается не всегда. Густая консистенция сама по себе не подтверждает натуральность сметаны. В этом случае основанием для заключения стал лабораторный анализ.

Густая консистенция сама по себе не подтверждает натуральность сметаны

Какие замечания возникли к этикетке и упаковке

На маркировке "Щоденного збору" указано, что сметану изготовили специально для покупателей АТБ и что торговая сеть заботится о качестве этой продукции. Названия предприятия-производителя на этикетке не было. Центр экспертиз "ТЕСТ" расценил отсутствие этой информации как нарушение законодательства об информировании потребителей пищевых продуктов.

Сметану изготовили специально для покупателей АТБ

Сметану продавали в мягкой упаковке из многослойного полимерного материала – полиэтилена. Такая упаковка легкая и при транспортировке занимает мало места, но эксперты назвали ее неудобной для потребителя. За упаковку и маркировку продукт получил оценку "плохо".

Центр советует при выборе сметаны проверять точное название продукта и его состав: в нем должны быть сливки и закваска. Также нужно осмотреть упаковку на целостность, проверить дату "употребить до" и обратить внимание на температурный режим в магазине. Нарушение условий хранения создает отдельные микробиологические риски – в частности, способствует росту плесневых грибов и бактерий группы кишечной палочки.

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