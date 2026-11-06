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Популярную сметану из "АТБ" признали фальсификатом: что показала проверка

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Густая консистенция сама по себе не подтверждает натуральность сметаны Новость обновлена 06 ноября 2026, 10:37
Густая консистенция сама по себе не подтверждает натуральность сметаны. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

На упаковке указали, что продукт изготовлен для покупателей АТБ, но не указали название производителя

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В образце сметаны "Щоденний збір", который приобрели для лабораторной проверки в Ирпене, обнаружили 27,57% немолочного жира. На маркировке при этом указано, что продукт изготовили по ДСТУ, который не допускает такой замены.

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Результаты проверки обнародовал Центр экспертиз "ТЕСТ". Результатами с организацией поделился Максим Несмиянов, исполнительный директор ОО "Союз потребителей Украины". Сам Центр в этот раз исследование не проводил.

Почему образец "Щоденного збору" признали подделкой

Во время лабораторного исследования прежде всего проверяли натуральность молочного продукта. Центр экспертиз "ТЕСТ" опубликовал заключение: образец "Щоденного збору" является фальсификатом, поскольку в его жировой части обнаружили компоненты немолочного происхождения. Заявленное на этикетке соблюдение государственного стандарта не соответствует результатам проверки.

Густая консистенция сама по себе не подтверждает натуральность сметаны
Густая консистенция сама по себе не подтверждает натуральность сметаны

ДСТУ 4418:2005 "Сметана. Технические условия" предусматривает, что сметану изготавливают из молочного сырья и закваски. По классической технологии из молока сначала получают сливки, затем их пастеризуют и сквашивают специальными культурами лактококков. Во время сквашивания появляются характерный вкус с легкой кислинкой и густая глянцевая консистенция.

Растительные и другие немолочные жиры не соответствуют требованиям к такому продукту. Замена молочного жира помогает снизить себестоимость, но распознать ее по виду и вкусу удается не всегда. Густая консистенция сама по себе не подтверждает натуральность сметаны. В этом случае основанием для заключения стал лабораторный анализ.

Миска сметаны с зеленью рядом с нарезанным хлебом и ложкой на столе
Густая консистенция сама по себе не подтверждает натуральность сметаны

Какие замечания возникли к этикетке и упаковке

На маркировке "Щоденного збору" указано, что сметану изготовили специально для покупателей АТБ и что торговая сеть заботится о качестве этой продукции. Названия предприятия-производителя на этикетке не было. Центр экспертиз "ТЕСТ" расценил отсутствие этой информации как нарушение законодательства об информировании потребителей пищевых продуктов.

Сметану изготовили специально для покупателей АТБ
Сметану изготовили специально для покупателей АТБ

Сметану продавали в мягкой упаковке из многослойного полимерного материала – полиэтилена. Такая упаковка легкая и при транспортировке занимает мало места, но эксперты назвали ее неудобной для потребителя. За упаковку и маркировку продукт получил оценку "плохо".

Центр советует при выборе сметаны проверять точное название продукта и его состав: в нем должны быть сливки и закваска. Также нужно осмотреть упаковку на целостность, проверить дату "употребить до" и обратить внимание на температурный режим в магазине. Нарушение условий хранения создает отдельные микробиологические риски – в частности, способствует росту плесневых грибов и бактерий группы кишечной палочки.

Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" с 4 по 10 ноября действуют скидки до 30% на молочные продукты, сыры и бакалею – об акционных ценах.

Теги:
#Лаборатория #Сметана #Кисломолочные продукты #АТБ