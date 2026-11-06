Не все так томатно: какие недостатки нашли в популярной пасте от "АТБ"

Образец соответствовал украинскому минимуму по содержанию сухих веществ, но не достиг требований международного стандарта

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В томатной пасте "День у День", марке АТБ, во время лабораторного тестирования обнаружили крахмал, который исследователи признали признаком фальсификации. Замечания также касались вкуса и информации о хранении на этикетке.

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Результаты проверки опубликовал Центр экспертиз "ТЕСТ". В целом исследователи сравнили шесть марок томатной пасты, проверив маркировку, упаковку, вкусовые свойства и лабораторные показатели.

В проверке сравнили шесть марок томатной пасты по вкусу и лабораторным показателям Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему обнаруженный крахмал стал претензией к составу

По объяснению центра, ДСТУ запрещает добавлять крахмал в томатную пасту. Его используют для улучшения консистенции продукта, однако сами помидоры также содержат небольшое естественное количество этого вещества. В концентрате чувствительное лабораторное оборудование способно зафиксировать такие следы.

Во время этого исследования крахмал обнаружили во всех шести образцах. Чтобы отличить естественное содержание от добавленного, организаторы обратились к экспертам и определили порог, ниже которого показатель не учитывали как нарушение.

"Было решено не учитывать значения до 1% как добавленный крахмал", – пояснили в Центре экспертиз "ТЕСТ".

"День у День" попала в группу образцов, в которых исследователи признали крахмал добавленным. Такой же вывод они сделали относительно паст "Одеські традиції", "Ашан" и "Домашні продукти": наличие этой добавки центр назвал признаком фальсификации.

Исследователи не засчитывали содержание крахмала до 1% как нарушение Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какой предел по концентрации преодолела паста

Отдельно лаборатория проверила содержание сухих веществ – основной показатель качества томатной пасты. Для самого распространенного продукта с пометкой 25% украинский стандарт предусматривает диапазон от 23 до 27%. Все проверенные образцы преодолели нижнюю границу, но "День у День" и "Ашан", по оценке центра, оказались близко к ней.

Международный стандарт Codex Alimentarius устанавливает другой минимум: не менее 24% натуральных растворимых сухих веществ. По этому критерию оба образца не соответствовали определению томатной пасты. Речь идет о различии между требованиями двух стандартов к концентрации продукта.

Какие замечания были к вкусу и этикетке

Во время дегустации пасте "День у День" снизили оценку за более овощной вкус. Эксперты также оценивали однородность, густоту, цвет и запах: качественная томатная паста должна быть без грубых частиц, с присущим ей вкусом, без горечи и пригару.

На маркировке этого образца исследователи не нашли указания о защите от солнечных лучей. Центр подчеркнул важность такого предупреждения, поскольку под их воздействием томатная паста портится. В то же время претензий к удобству и безопасности упаковки ни одного из шести продуктов не было.

Во время лабораторной проверки ни в одном образце, в том числе и в "День у День", не обнаружили запрещенный синтетический краситель Е129.

Ни в одном из образцов не обнаружили запрещенный синтетический краситель Е129 Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" также сообщал о результатах проверки популярной сметаны из "АТБ", во время которой продукт признали фальсификатом.