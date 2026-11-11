Потужна буря насувається на Україну: названа дата, коли чекати руйнівний вітер, грози та сніг

На Закарпатті через сильні дощі може початись незначний паводок

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У п’ятницю, 13 листопада, Україною із заходу на схід пройде смуга інтенсивних опадів. Очікується понад 30 мм, місцями з грозами. У Карпатському регіоні до дощу додадуться сніг і мокрий сніг.

За прогнозними картами Ventusky, протягом дня зона негоди перетинатиме Україну в східному напрямку. У першій половині дня найінтенсивніші опади зосередяться на заході, а до вечора дощова смуга зміститься до східних областей і ослабне.

Як негода рухатиметься Україною 13 листопада

Зранку 13 листопада опади охоплюють західні області та поширюються до Житомирщини й Київщини. Найбільше опадів буде в Карпатах: тут прогнозний показник сягає 30 мм. Дощова зона проходить через

Львівщину

Івано-Франківщину

Рівненщину

Хмельниччину

тоді як більшість центральних і східних областей у цей час залишаються поза її основною частиною.

Об 11:00 найінтенсивніші опади прогнозують у Карпатах

Уранці найінтенсивніші опади зосередяться на заході країни

Вдень можливі незначні грози на Закарпатті. При цьому інтенсивність опадів стане меншою.

Найбільше опадів уранці прогнозують у Карпатах

До вечора картина зміниться: близько 20:00 захід уже опиниться поза основною смугою опадів. Вона простягнеться від південних областей через центральну частину країни до Харківщини. Поблизу Харкова видно одну з найінтенсивніших ділянок вечірнього дощу, а опади на півдні зачеплять район Одеси.

До вечора 13 листопада основна смуга опадів зміститься на схід України

Попередження для Закарпаття та прогноз для великих міст

Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Закарпатської області в суббасейні Тиси. Все через значні дощі, а в горах – опади з мокрим снігом.

"12–13 листопада прогнозовані значні, місцями сильні дощі, в горах з мокрим снігом зумовлять підвищення рівнів води на річках Закарпатської області (суббасейн річки Тиса) на 0,5–1,5 м, без негативних наслідків", – повідомив Укргідрометцентр.

У Карпатському регіоні атмосферні фронти принесуть сніг і мокрий сніг Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

На карті Укргідрометцентру на 13 листопада в Києві позначено дощ: уночі +4…+6 °C, удень +9…+11 °C. У Харкові – хмарно, +3…+5 °C уночі та +10…+12 °C удень. У Дніпрі нічна температура становитиме +5…+7 °C, денна – +13…+15 °C, також переважатиме хмарність. В Одесі очікується мінлива хмарність, уночі +11…+13 °C, удень +14…+16 °C.

Денна температура в Одесі сягне +14…+16 °C, у Києві – +9…+11 °C

Мокрий сніг очікують тільки в Карпатах

Опади підтверджують і прогнози інших погодних сервісів

Прогнози для міст показують, що час проходження дощів і ймовірність опадів різнитимуться

На п’ятницю, 13 листопада, для Сваляви вказано дощ зі 100% імовірністю, а у Воловці варто чекати снігу з дощем, для Львова – 95%. У Києві прогнозують невеликий дощ з імовірністю 68%, у Харкові – зливові дощі в другій половині дня з показником 48%.

Метеоролог попередив: Україною пронесуться штормові пориви

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич у прогнозі для "Телеграфу" розповів про серію активних атмосферних фронтів, які пройдуть Україною 11–14 листопада на тлі зниженого тиску.

За його прогнозом, більшість регіонів отримає помірні, місцями значні опади, переважно дощ. Сніг і мокрий сніг очікуються в Карпатському регіоні, окремі грози – у Криму та Приазов’ї. У низці областей збережеться туман. Вітер переважно буде слабким, змінних напрямків, однак 13 і 14 листопада місцями посилиться до 15–17 м/с.

"З 15 листопада погодні умови в Україні стабілізуються, а опади припиняться завдяки розвитку антициклону з центром над Румунією", – розповів метеоролог Ігор Кібальчич.

Як повідомляв "Телеграф", у сезонному прогнозі основну масу снігу взимку 2026–2027 років очікують у високогір’ї Карпат. Найпотужніші снігопади прогнозують на січень і лютий.