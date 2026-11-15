В центре внимания – доверие к государственным институтам во время войны

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Политический эксперт Валерий Клочок высказал мнение, что волна резонансных скандалов ослабляет доверие к украинской власти и создает риски для международных позиций Украины. Он связывает внутреннюю устойчивость государства с его способностью влиять на условия завершения войны.

Свою оценку Клочок опубликовал в Facebook. В публикации он рассмотрел общественный резонанс вокруг расследований в отношении представителей парламента, правительства, президентской вертикали и правоохранительных органов.

По мнению эксперта, длительное внимание к громким делам сказывается на восприятии государственных институций в целом. Он также считает, что атмосфера ожидания новых подозрений и разоблачений влияет на работу должностных лиц и принятие политических решений.

"Уже почти год Украина не может выбраться из серии громких политических скандалов. Системные удары наносятся по всем без исключения институтам украинского государства. "Династии", "форест гампы", "карфагены" серия за серией накрывают общество, системно разрушая доверие граждан к государству", — перечисляет Клочок.

Валерий Клочок

Главный риск Клочок видит в ослаблении самостоятельной роли Украины в европейской политике. В своих рассуждениях он исходит из того, что ход войны, время достижения договоренностей и условия мира будут определять будущее всего континента.

"И ответ на вопрос о том, какой в конечном итоге будет политическая карта Европы, зависит сейчас в том числе, а может, и прежде всего от Украины", – написал политический эксперт Валерий Клочок.

Эксперт предполагает, что информационные волны вокруг скандалов связаны с важными международными событиями.

"Не только нашему прямому врагу, но и многим еще очень не выгодно, чтобы мы могли сделать в таких условиях наш суверенный выбор. Украина, как игрок, определяющий политический порядок на европейском континенте. не нужен никому. Нас стремятся убрать от шахматной доски", — убежден Клочок.

Отдельное внимание Клочок уделил результатам резонансных производств. Он выразил недовольство соотношением между публичностью разоблачений и судебными решениями, а также критически оценил практику соглашений со следствием и перечисления средств благотворительным фондам.