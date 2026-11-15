Україну намагаються вивести з великої геополітичної гри: Клочок пояснив, що може стояти за хвилею гучних скандалів

У центрі уваги – довіра до державних інституцій під час війни

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Політичний експерт Валерій Клочок висловив думку, що хвиля резонансних скандалів послаблює довіру до української влади та створює ризики для міжнародних позицій України. Він пов’язує внутрішню стійкість держави з її здатністю впливати на умови завершення війни.

Свою оцінку Клочок оприлюднив у Facebook. У дописі він розглянув суспільний резонанс навколо розслідувань щодо представників парламенту, уряду, президентської вертикалі та правоохоронних органів.

На думку експерта, тривала увага до гучних справ позначається на сприйнятті державних інституцій загалом. Він також вважає, що атмосфера очікування нових підозр і викриттів впливає на роботу посадовців та ухвалення політичних рішень.

"Вже майже рік Україна не може вибратись із серії гучних політичних скандалів. Системні удари завдаються по всім, всім без виключення інститутам української держави. "Династії", "форест гампи", "карфагени" серія за серією накривають суспільство, системно руйнуючи довіру громадян до держави", — перераховує Клочок.

Валерій Клочок

Головний ризик експерт бачить у послабленні самостійної ролі України в європейській політиці. У своєму міркуванні він виходить із того, що перебіг війни, час досягнення домовленостей та умови миру визначатимуть майбутнє всього континенту.

"І відповідь на те, якою буде у кінцевому підсумку політична карта Європи, залежить зараз, у тому числі, а може, і передусім від України", – написав Валерій Клочок.

Експерт припускає, що інформаційні хвилі довкола скандалів пов’язані з важливими міжнародними подіями.

"Не тільки нашому прямому ворогу, але і багато кому ще дуже не вигідно, щоб ми могли зробити в таких умовах наш суверенний вибір. Україна, як гравець, який визначає політичний порядок на європейському континенті. не потрібен нікому. Нас прагнуть прибрати від шахової дошки", — переконаний Клочок.

Окрему увагу фахівець приділив результатам резонансних проваджень. Він висловив невдоволення співвідношенням між публічністю викриттів і судовими рішеннями, а також критично оцінив практику угод зі слідством та перерахування коштів благодійним фондам.