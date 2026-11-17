В Раде рассказали о ситуации с зарплатами военнослужащих ВСУ

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Финансовая ситуация в Украине не позволяет поднять зарплаты военнослужащим. Вместе с тем парламент предложил повысить денежное довольствие для ВСУ в бюджете на 2027 год. Дальнейшая судьба этой правки пока неизвестна.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина", член комитета по нацбезопасности и обороне Вадим Ивченко.

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По словам нардепа, в сентябре деньги, которые должны были идти на обеспечение военнослужащих, перенаправляли на беспилотники.

"Сейчас, когда еврокредит покрыл дроны, в том числе и производившиеся в феврале и январе в начале года, эти средства поступили в бюджет уже постфактум, и их можно использовать на заработную плату военнослужащим", – сказал он.

Вадим Ивченко

Таким образом ситуация немного выравнивается, однако она все равно не позволяет никакого повышения заработных плат. Физически невозможно повысить выплаты до 30 тысяч гривен на тыловых должностях с имеющимся бюджетом.

"Во-вторых, если будут форс-мажоры, например, нужно будет новые бригады делать, мы не сможем это профинансировать. Потому давайте смотреть уже на следующий год бюджет", – предложил Ивченко.

По его мнению, "денег нет, экономика падает, и мы не увеличим денежное довольствие". Кроме того, у народного избранника нет понимания, что ВСУ будут финансово обеспечены на полный год.

Парламентарий добавил, что Верховная Рада предложила правку в бюджет на 2027 год о повышении зарплат военным, однако проголосуют ли ее во втором чтении, неизвестно.

Напомним, комитет ВР по вопросам бюджета единогласно поддержал правки к проекту Государственного бюджета на 2027 год, которыми предлагается повысить зарплаты военных на тыловых должностях на 20%. Однако, несмотря на то, что увеличение денежного довольствия военных остается приоритетом, главным препятствием для этого является нехватка финансового ресурса.