Нардеп в пример привел один из законов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Верховной Раде скептически относятся к инициативе правительства по обновлению правил бронирования от мобилизации. Речь идет о механизме, который разрабатывает Кабинет министров: согласно ему, предприятия смогут получить бронь для 100% своих сотрудников при условии, что будут регулярно и добровольно привлекать часть работников к военной службе.

Об этом рассказал "Телеграфу" народный депутат от фракции "Батькивщина", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко. Детальнее читайте в материале "Большой реформы ТЦК не ждите, но изменения в мобилизации будут: в Раде рассказали, что будет с ухилянтами и СЗЧ".

Комментируя эту инициативу, парламентарий призвал дождаться практического воплощения планов правительства, приведя в пример другие нормы мобилизационного законодательства, которые, по его словам, почти не работают на практике.

"Ну, смотрите, если премьер обещает, то пусть и показывает, какая будет реализация. Верховная Рада приняла законодательство о лишении водительских прав ухилянтов. Меньше 100 водительских прав в Украине забрали по этому законодательству. А сколько у нас уклонистов? Поэтому этот механизм не используется ВСУ, хотя в законе это еще с 2024 года. Поэтому объявление премьером и реальная реализация – два разных шага", — подчеркнул Ивченко.

Вадим Ивченко/Фото: facebook.com/vadym1ivchenko

Напомним, в Украине готовят изменения в систему бронирования военнообязанных работников. Правительство планирует пересмотреть критерии критичности предприятий, ужесточить ответственность за уклонение от службы и разработать механизм полного бронирования в обмен на регулярное привлечение части сотрудников к службе в армии. Новую модель взаимодействия государства, бизнеса и военных планируют разработать до 1 декабря.