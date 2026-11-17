В сети обсуждают задумку родителей

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В одной из школ учатся близнецы, которым родители, по сути, дали одинаковые имена. Однако же они придумали нюанс: имена мальчиков нужно произносить по-разному. История показалась неординарной и причудливой и даже дошла до социальных сетей.

Как пишет издание Mirror, обоих близнецов зовут Джордан. Однако подвох заключается в том, что одного называют Джордан, а другого следует звать Джор Да́н, с ударением на второй слог.

Один из учеников поведал об этом на Reddit. Он рассказал, что оба близнеца учатся в старшей школе. Одного зовут привычным способом — как реку Иордан (Jordan River), а вот имя второго нужно произносить с разделением "Jor Dan".

Джордан и Джор Да́н. Иллюстрация. Сгенерировано ИИ / "Телеграф"

По словам автора, данная ситуация вызывает путаницу даже у преподавателей. Он даже поинтересовался, можно ли данный выбор имен назвать как "tragedeigh". Это интернет-термин, означающий имена, которые намеренно искажают или придумывают, чтобы сделать их более необычными.

При этом, другие пользователи Reddit не оценили такую задумку родителей. По их мнению, этот выбор жестокий, ведь близнецам нужно быть разными.

Еще один пользователь указал на другую проблему — путаницу с документами. У близнецов совпадают даты рождения, фотографии и фамилии, а теперь к этому добавляется еще и одинаковое написание имен.

Таким образом, пользователи больше переживают за то, сколько из-за последствий может быть в будущем у близнецов после такого решения родителей. Ведь даже если разница в произношении существует, на бумаге оба имени выглядят совершенно одинаково.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие имена украинок звучат забавно для иностранцев.