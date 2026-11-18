В Манилу он прилетел для участия в саммите АСЕАН

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Президент США Дональд Трамп 17 ноября 2026 года после перелета в Манилу появился на публике с заметно более темными волосами. После выхода из Air Force One его прическа имела каштановый оттенок вместо привычного светлого блонда.

На смену цвету волос обратило внимание издание IrishStar. Еще накануне, во время разговора с журналистами перед поездкой в Азию, у Трампа были светлые волосы, уложенные в его привычную прическу.

В Международном аэропорту Ниной Акино американский президент был сфотографирован с флажками США и Филиппин, которые он получил от ребенка. Трамп махал ими после выхода из самолета, а на снимках крупным планом хорошо виден насыщенный коричневый тон волос.

Во время встречи в аэропорту у Трампа были гораздо более темные волосы, чем перед вылетом. Фото: Getty Images

Другой кадр сделали во время церемонии прибытия, в которой Трамп принимал участие вместе с президентом Филиппин Фердинандом "Бонгбонгом" Маркосом-младшим. На приближенном снимке прически в профиль видны более темные пряди на макушке и более светлые – у виска.

Трамп присоединился к церемонии прибытия на Филиппины. Фото: Getty Images

Для сравнения – еще один портрет Трампа, также сделанный в ноябре 2026 года. На нем волосы значительно светлее, с золотистым оттенком, а пряди над лбом зачесаны набок.

Ноябрьский портрет позволяет сравнить оттенки волос Трампа. Фото: Getty Images

Контраст между видом до вылета и после приземления вызвал предположение зрителей, что Трамп окрасил волосы прямо во время перелета. Один из комментаторов, слова которого приводит IrishStar, описал это так:

"Сесть в самолет с одним цветом, а выйти с другим. У меня столько вопросов", – написал один из зрителей.

Более темные оттенки уже появлялись в прическе Трампа раньше. В начале сентября его фотографировали перед поездкой в Бедминстер в Нью-Джерси с более темными и менее объемными волосами. В конце того же месяца, во время общения с прессой перед посадкой на Air Force One, его прическа также имела коричневый оттенок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что странное поведение Трампа попало на видео, американский президент снова "заглючил". Клинический и судебный психолог Джон Пол Гаррисон увидел в движениях политика признаки проблем с контролем рта и конечностей.