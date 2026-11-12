"Нет оснований для оптимизма": в Раде дали тревожный прогноз на зиму

Депутат надеется на продолжение переговоров после встречи в Абу-Даби

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Зимой ситуация с энергоснабжением Украины ухудшится из-за роста потребления и продолжающихся российских атак. Длительные холода на фоне уже разрушенной инфраструктуры станут тяжелым испытанием для украинцев.

Об этом народный депутат Виктория Гриб, входящая в парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКУ, рассказала в интервью "Телеграфу". Детальнее читайте в материале: "Планы устойчивости "на бумаге", проблемы теплокоммунэнерго и масштабные отключения: в Раде рассказали, на что надеются".

Почему зимой станет сложнее

"Выскажу свое мнение: все указывает на то, что зимой ситуация ухудшится. Вырастет потребность в электроэнергии, а россияне тем временем продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Пока я не вижу оснований для оптимистических прогнозов", – сказала Виктория Гриб.

Виктория Гриб/Фото: facebook.com/victoriagryb.public

Депутат связывает угрозы для жителей не только с состоянием энергосистемы. Российские удары по Киеву, Днепру и Полтаве не позволяют людям чувствовать себя в безопасности вдали от боевых действий. В Запорожье, Павлограде и Шахтерском атаки также создают ощущение близости фронта. Пока обстрелы продолжаются, Гриб считает неправильным обнадеживать людей обещаниями улучшения ситуации.

Нынешнюю погоду она назвала передышкой и выразила надежду, что предстоящая зима окажется мягче предыдущей. Особую тревогу у нее вызывает сочетание постоянных атак, существующих разрушений и продолжительных морозов.

Пока погода дает передышку, депутат надеется на более мягкую зиму, чем предыдущая Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Если к нынешним разрушениям и постоянным атакам прибавятся длительные холода, это будет очень тяжелое испытание. И, честно говоря, я пока не вижу четкого ответа, как мы справимся с таким сценарием", – сказала она.

Энергетическое перемирие как первый шаг

Именно прекращение ударов по энергетике Гриб рассматривает как первый шаг, который позволил бы продвинуться в переговорах. По ее мнению, такая договоренность дала бы возможность работать над более широким соглашением о прекращении войны.

"Согласовать сразу все сложные вопросы очень трудно, но это не значит, что не стоит искать договоренности там, где они уже сейчас могут облегчить жизнь людей", – сказала нардеп.

Как сообщал "Телеграф", Депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк считает, что Кремль не откажется от энергетического террора, поэтому ожидания перемирия не отменяют угрозу новых ударов. Все из-за того, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает достичь своих целей, неверно оценивая ситуацию.