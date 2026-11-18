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Генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады 18 ноября заявил о коррупционных злоупотреблениях директора НАБУ Семена Кривоноса, связанных с государственной землей. По словам Дуки, речь идет о зафиксированном эпизоде противоправных действий руководителя антикоррупционного ведомства.

Соответствующее заявление генерал сделал во время публичного заседания парламентской ВСК.

"Семен Кривонос, являясь очень профессиональным специалистом в земельной сфере, торговал государственной землей. Требовал за это средства", — заявил Сергей Дука.

Таким образом, генерал СБУ публично предъявил обвинения в адрес действующего директора НАБУ, задав вопрос о необходимости проверки обстоятельств возможных коррупционных правонарушений с его участием.

Заседание ВСК Верховной Рады стало площадкой для публичного изложения позиции Дуки о деятельности руководства антикоррупционных органов.

Ранее Дука заявлял, что уголовное преследование против него со стороны НАБУ и САП может быть связано с его деятельностью по документированию возможных правонарушений чиновников антикоррупционных органов. Он называл дело против себя местью и предлагал руководству НАБУ и САП открытую публичную дискуссию.