В "АТБ" тоже стоит копейки

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В "Сильпо" бесплатно раздают одну из самых нужных вещей в быту. Речь идет именно о пластиковых ящиках для овощей.

Как отметила украинка в Threads, эти ящики пригодятся не только в частном секторе. Тем более что покупать их не надо.

"Если бы война не забрала у моей бабки дом и землю — она была рада таким ящичкам. Дома всегда хранились фрукты и овощи ящиками. в сообщении. Помню, холодная зима, треск дров в печи и ты идешь в неотапливаемое помещение, берешь из такого ящика мандарин и яблоко. Сильпо — вы классные", — говорится в сообщении.

Как видно на фото, в супермаркетах сети бесплатно раздают ящики из-под овощей. Их можно брать в неограниченном количестве для любых нужд. При этом многие в комментариях рассказали, что в "АТБ" эти же ящики продают за 5 грн штучка.

Многие украинцы отметили, что эти ящики могут стать лучшей покупкой для дома. Ведь кроме овощей в них можно хранить обувь, моющие средства, банки и т.д. А если ящик хорошо вымыть и выкрасить, он вполне органично впишется в интерьер. Люди пишут:

"АТБ" такие только продает.

Тоже такое видела. Очень круто.

Прекрасное решение. Им не нужно потом думать, как утилизировать эти ящики, а людям легко упаковать покупки в авто.

А кто бы был не рад! Я очень.

Когда работала на одном из магазинов, то у нас эти ящички были на расхват. Действительно удобная штука. В "АТБ" их продают по 5 грн.

В наших магазинах их продают. Купила несколько и в погребе складываю в них пустые банки для консервации.

Очень удобны и полезны, особенно в частных домах, где есть много места для хранения…уже много лет храним картофель и лук в подвале в них…только надо дно бумагой или газетой немного застелить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что прячется за серой дверью в "АТБ".