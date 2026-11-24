Прослужила год и до сих пор целая: стоит ли покупать кухню за 8 тысяч гривен
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Гарнитур купили на то время, пока подбирали постоянную кухню
Бюджетная кухня за 8 тысяч гривен может прослужить не один год, если бережно ею пользоваться. В то же время даже недорогая мебель может иметь недостатки, на которые стоит обратить внимание перед покупкой.
Своим опытом пользования таким кухонным гарнитуром поделилась покупательница под ником @olha.chymych в Threads. Она рассказала, как мебель выдержала год эксплуатации и какие минусы она заметила за это время.
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По словам женщины, кухня до сих пор выполняет все свои функции, а за год бережного использования гарнитур остался целым. В то же время покупательница обратила внимание на несколько недостатков. В частности, в комплекте были другие ручки, не те, которые она ожидала получить.
Несмотря на это, авторка поста считает кухню удачным вариантом для дачи или арендованного жилья. Она отмечает, что недостатки стоит оценивать с учетом стоимости мебели.
"Минусов много, но за 8 000 грн все-таки грех на что-то жаловаться", – написала @olha.chymych.
Ранее "Телеграф" рассказывал о мебели, которая постепенно заменяет традиционные кухонные столы, помогая сэкономить пространство и сделать интерьер современнее.