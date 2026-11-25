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Пока в Украине от директора НАБУ Семена Кривоноса ждут ответов на неудобные вопросы парламентской ВСК, он участвует в международном форуме вместе с представителями Кении, Ливана, Бразилии и Филиппин.

Об этом сообщил Олег Постернак и предоставил видео выступления Кривоноса.

"Кривонос рассказывает о необходимости независимости государственных институтов и их невовлеченности в политические процессы. Интересно, что такие советы раздаются от руководителя НАБУ именно тогда, когда в адрес самого Бюро звучат обвинения в политической заангажированности и использовании антикоррупционных расследований для защиты интересов его руководства. Отвечать на эти сведения спешит", — отмечает Постернак.

Как сообщает УНН, 24 ноября Кривонос выступил на форуме в Риме, где вместе с ним в панельной дискуссии приняли участие представители Кении, Ливана, Бразилии и Филиппин.

"Таким образом, пока в Украине от директора НАБУ ожидают ответов на вопрос о возможном использовании Бюро в политических интересах, сам Кривонос на международных площадках рассказывает о необходимости независимости государственных институций от политических процессов", — резюмирует Постренак.