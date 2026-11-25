Деревья в горшках предлагают в шести размерах

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Во Львове цены на срезанные новогодние ёлки начинаются от 2000 грн. Деревья в горшках предлагают за 650–1950 грн в зависимости от высоты.

О начале продаж 25 ноября сообщает местный telegram-канал "ТрухаЛьвів". Первые продавцы появились на рынке "Шувар".

Часть деревьев на "Шуваре" привезли в сетках

Срезанные ёлки выставили на деревянных подставках

Сколько стоят ёлки в горшках

Кроме того, в Львове можно приобрести елки в горшках. Продавец ivokia предлагает купить деревья сортов Glauca и Glauca Kaibab. Самое маленькое дерево высотой 40 см стоит 650 грн, а за ёлку высотой 50 см просят 850 грн.

Дерево высотой 60–70 см стоит 1050 грн, 80–90 см – 1350 грн. За ёлку высотой 1–1,1 м просят 1650 грн, а высотой 1,2–1,3 м – 1950 грн.

"Высота указана для самого растения, без горшка. Пока есть все размеры, высоких осталось по несколько штук", – написала продавец.

Продавец предлагает ели сортов Glauca и Glauca Kaibab

Как отреагировали на продажу живых ёлок

Под публикацией о продажах на "Шуваре" Мария Усачова ответила, что не планирует покупать живую ёлку в этом году.

"Когда уже запретят издевательство над природой?" – написал пользователь Sm Ir.

Под новостью о продажах спросили, планируют ли читатели покупать живую ёлку

Как сообщал "Телеграф", к новогодним праздникам в Украине предлагают живые елки. Эти деревья уже достаточно взрослые и могут пережить зиму даже на балконе.