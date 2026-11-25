На итоговую стоимость влияет несколько факторов

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В праздничный период украинцы из разных частей государства будут обмениваться поздравлениями и подарками и одним из самых удобных способов сделать это — воспользоваться "Укрпочтой" или "Новой почтой". На фоне этого интересно узнать, каким из этих сервисов выгоднее воспользоваться и какие тарифы и условия доставки посылок они предлагают.

"Укрпочта" приводит цены по объему, весу и маршруту для тарифов "Базовый" и "Приоритетный". "Новая почта" объясняет, что для определения тарифа берет большую из двух величин: фактический или объемный вес посылки.

Сколько стоит переслать чашку, посуду и обувь

По "Приоритетному" тарифу "Укрпочты" пересылка той же чашки по Украине стоит 70 грн. По сравнению с апрельскими 90 грн у "Новой почты" экономия составляет 20 грн и по "Базовому" тарифу, и по "Приоритетному". Расчет – для доставки между отделениями, без стоимости упаковки и дополнительных услуг, при условии, что посылка отвечает требованиям автоматической обработки "Укрпочты".

За набор посуды в коробке объемом до 8 000 см³ и фактическим весом до 2 кг "Укрпочта" берет 80 грн по "Базовому" тарифу или 95 грн по "Приоритетному". В апрельской сетке "Новой почты" такая посылка стоит 90 грн: это на 10 грн дороже "Базового", но на 5 грн дешевле "Приоритетного".

Если пара обуви в коробке объемом 20 000 см³ весит не более 5 кг, "Укрпочта" доставит ее за 110 или 130 грн соответственно. В "Новой почте" объемный вес такой коробки составляет 5 кг: 20 000 см³ делят на 4 000. По апрельскому тарифу для посылок до 10 кг пересылка стоит 135 грн – на 25 грн больше "Базового" или на 5 грн больше "Приоритетного".

"Новая почта" определяет тариф по большей из двух величин: фактическим или объемным весом Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Когда большая коробка дешевле у "Новой почты"

Для коробки объемом более 80 000 см³, но менее 120 000 см³ и фактическим весом до 30 кг цены меняются местами. По апрельской сетке "Новая почта" берет 200 грн за доставку между отделениями по Украине. В "Укрпочте" такая посылка при автоматической обработке стоит 220 грн по "Базовому" или 260 грн по "Приоритетному" тарифам. Разница – 20 или 60 грн в пользу "Новой почты".

В пределах одного города апрельская сетка "Новой почты" предусматривает 70 грн за посылку до 2 кг, 115 грн – до 10 кг и 180 грн – до 30 кг. У "Укрпочты" цены в пределах области начинаются от 45 грн по "Базовому" тарифу и от 50 грн по "Приоритетному".

Сколько добавляют курьер, почтомат и ручная обработка

По тарифам "Новой почты", действующим с 10 сентября 2026 года, доставка посылки в почтомат прибавляет 10 грн, а доставка или забор курьером для отправок до 30 кг – 60 грн. За посылку до 30 кг с габаритом свыше 120 см или без коробки, доплата составляет 100 грн за каждое место.

У "Укрпочты" оформление посылки оператором в отделении стоит 5 грн. За адресный забор или доставку добавляют 50 грн за каждые 120 000 см³ объема, а за ручную обработку – 100 грн за каждое место.

Сравнение тарифов "Новой почты" и "Укрпочты". Инфографика "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько платят на "Новой почте" и "Укрпочте" и кто из них потерял больше людей.