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Сергей Дука заявил о возможном давлении на одного из задержанных ДБР заявителей по делу о вероятном взяточничестве с участием жены руководителя САП Александра Клименко и ее подруги.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Дука рассказал, что 24 ноября ДБР задержало двух заявителей, которые сообщили о вероятном взяточничестве с участием жены руководителя САП и ее близкой подруги.

"Как происходило задержание одного из них, видно на фото. По информации, которую я получил, от этого мужчины с самого утра добивались нужных показаний: якобы жена руководителя САП и ее подруга не брали взяток, а стали жертвами провокации. После этого, из-за "попыток получить признание", мужчина всю ночь провел в больнице".

Нардеп Гончаренко сообщил, что руководство антикоррупционных органов оказывает давление на членов ВСК Рады и отказывает нардепов от участия в его заседаниях.

"Обращаюсь к главе ВСК Алексею Гончаренко с требованием безотлагательно вынести этот вопрос на заседание комиссии, вызвать Александра Клименко и руководство ДБР и заслушать самого заявителя, если он готов говорить. Кто принял решение о задержании и на каком основании? Была ли жена руководителя САП среди заявителей в производстве ДБР о провокации подкуп?" — добавил генерал.

Также Дука требует объяснений задержания от руководителя САП Клименко относительно задержания работниками ДБР двух заявителей.

"Требую публичных ответов и независимой проверки: было ли давление на заявителя и кто из руководства САП причастен к нему?" – подытожил он.