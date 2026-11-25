Лазерную установку задействовали для защиты объекта критической инфраструктуры

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Украина впервые в истории сбила реактивный беспилотник типа "Герань" с помощью лазерной системы противовоздушной обороны. О боевом применении установки Blysk от украинской компании Carmine Sky сообщил советник президента Украины по вопросам обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Лазерный комплекс установили для защиты объекта критической инфраструктуры. "Телеграф" расскажет, что известно о Blysk, как работает эта система и каковы ее возможности.

"Лазерные установки ПВО Blysk от компании Carmine Sky демонстрируют первые результаты в боевых условиях. Недавно боевой лазер, который был установлен для защиты объекта критической инфраструктуры, впервые в мире сбил реактивный дрон "Герань"", – написал Бескрестнов.

Напомним, что "Герань" является более сложной целью для традиционных средств борьбы с дронами из-за большей скорости полета.

Что известно о лазерной установке Blysk

Blysk – лазерная система противодействия воздушным целям, разработанная украинской компанией Carmine Sky. В начале ноября 2026 года установку развернули на боевом дежурстве в Киеве.

Как рассказал представитель компании в интервью BBC News Україна, комплекс использует лазерный луч мощностью 4 кВт. Заявленная дальность поражения воздушных целей составляет до одного километра.

Мощность в 4 кВт относительно невелика для лазерных систем такого типа. Для сравнения, она лишь примерно вдвое превышает мощность обычного кухонного чайника.

Лазерная установка "Блиск" Источник: BBC News Україна

По словам разработчика, система способна прожигать корпус беспилотника, выводя его из строя. Для поражения небольших FPV-дронов, как заявляли в компании, требуются доли секунды, тогда как для более крупных беспилотников, в частности "Шахедов", – несколько секунд.

Как работает лазерное оружие

В отличие от традиционных средств противовоздушной обороны, использующих ракеты, снаряды или пулеметные боеприпасы, лазерная установка поражает цель концентрированной энергией светового луча.

Система захватывает воздушный объект и направляет на него лазер, нагревая определенный участок конструкции. Это может привести к повреждению корпуса, критически важных компонентов или потере беспилотником способности продолжать полет.

Среди потенциальных преимуществ лазерного оружия – отсутствие необходимости расходовать традиционные боеприпасы на каждое перехватывание. В то же время его эффективность зависит от атмосферных условий: туман, облачность и осадки могут ослаблять лазерный луч.

Лазерные установки хотят масштабировать

В Carmine Sky заявляют, что развивают целую линейку лазерных установок. В компании считают, что такие системы могут быть не только экономически выгоднее традиционных средств перехвата, но и безопаснее для людей и окружающей среды.

В частности, разработчики сравнивают лазерные установки с зенитными турелями, которые во время работы используют боеприпасы и могут создавать дополнительные риски из-за обломков и опасности поражения вблизи места перехвата. Лазерная система, по замыслу производителя, должна минимизировать такие риски.

Как сообщал "Телеграф", украинская компания "F-Drones" разрабатывает реактивный перехватчик "F-Jet 80" для борьбы с российскими ударными беспилотниками.