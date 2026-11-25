Сотни гривен экономии: в "АТБ" объявили скидки на популярные колбасы, рулеты и сардельки
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Акционные цены в супермаркетах будут действовать до 1 декабря 2026 года включительно
В супермаркетах "АТБ" снизили цены на мясные изделия и замороженные полуфабрикаты. Сырокопченая колбаса "Губернаторская" подешевела на 255,59 грн за килограмм и теперь стоит 379,90 грн/кг.
"Телеграф" собрал акционные предложения "АТБ".
Больше читайте в материале: "В "АТБ" можно хорошо сэкономить: скидки достигают 45%"
Рулет из свинины "Своя линия" стоит 309,89 грн/кг вместо 448,45 грн/кг – экономия составляет 138,56 грн за килограмм.
Цены на колбасы и сардельки
Колбасу "Молочная" весом 550 г продают за 112,90 грн, а "Салями Финская" весом 420 г – за 116,90 грн.
Сардельки "Австрийские" стоят 227,89 грн за килограмм. На них, как и на "Салями Финская", действует скидка 35%.
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Сколько стоят наггетсы, пельмени и пицца
Куриные наггетсы "Легко!" стоят 94,90 грн за 500 г. Пельмени "Рудь" продают за 83,90 грн за 700 г, а хинкали "Грузинские" – за 61,50 грн за 600 г.
Хачапури "По-аджарски" весом 300 г стоит 84,50 грн. Пиццу "Мясная" или "Пепперони" весом 430 г продают за 113,90 грн, а пиццу ALBERTO "Четыре сыра" весом 363 г – за 93,90 грн.
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", популярный шоколад в "АТБ" продают почти за полцены. Запасайтесь к Николаю.