Акционные цены в супермаркетах будут действовать до 1 декабря 2026 года включительно

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В супермаркетах "АТБ" снизили цены на мясные изделия и замороженные полуфабрикаты. Сырокопченая колбаса "Губернаторская" подешевела на 255,59 грн за килограмм и теперь стоит 379,90 грн/кг.

"Телеграф" собрал акционные предложения "АТБ".

Больше читайте в материале: "В "АТБ" можно хорошо сэкономить: скидки достигают 45%"

Рулет из свинины "Своя линия" стоит 309,89 грн/кг вместо 448,45 грн/кг – экономия составляет 138,56 грн за килограмм.

Цены на колбасы и сардельки

Колбасу "Молочная" весом 550 г продают за 112,90 грн, а "Салями Финская" весом 420 г – за 116,90 грн.

Сардельки "Австрийские" стоят 227,89 грн за килограмм. На них, как и на "Салями Финская", действует скидка 35%.

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Сколько стоят наггетсы, пельмени и пицца

Куриные наггетсы "Легко!" стоят 94,90 грн за 500 г. Пельмени "Рудь" продают за 83,90 грн за 700 г, а хинкали "Грузинские" – за 61,50 грн за 600 г.

Хачапури "По-аджарски" весом 300 г стоит 84,50 грн. Пиццу "Мясная" или "Пепперони" весом 430 г продают за 113,90 грн, а пиццу ALBERTO "Четыре сыра" весом 363 г – за 93,90 грн.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", популярный шоколад в "АТБ" продают почти за полцены. Запасайтесь к Николаю.