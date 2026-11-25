На розничные цены влияют экспортная выручка и расходы на топливо

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Дефицита подсолнечного масла в Украине не ожидают. Страна производит около 4,5 млн тонн, тогда как внутри страны потребляют 400–500 тыс. тонн. Даже если брать верхнюю оценку потребления, производство в девять раз превышает потребности страны.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Молочка и мясо подорожают, а подсолнечное масло может подешеветь: неожиданный прогноз до конца года"

Такую оценку дал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран. По его мнению, экономических причин для резкого скачка цен на масло нет.

Сколько масла нужно внутреннему рынку

Если разделить 4,5 млн тонн производства на 500 тыс. тонн потребления, получится девять. Если взять 400 тыс. тонн – 11,25. Так Непран объясняет соотношение между выпуском и потребностями страны. Перебои на крупных заводах, которые отправляют значительную часть продукции за рубеж, сильнее влияют на экспорт, чем на наличие масла в украинских магазинах.

Часть рынка крупных заводов могут занять малые и средние переработчики, считает президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко. По его словам, такие предприятия в Украине быстро развиваются и предлагают масло по более низким ценам.

Почему сократился экспорт и подешевело сырьё

С начала маркетингового года до середины ноября 2026 года экспорт подсолнечного масла сократился примерно на 43%. Обычно отрасль работала на экспорт, но теперь поставки за рубеж ограничивают российские удары по крупным перерабатывающим заводам и проблемы с логистикой.

С начала октября до середины ноября 2026 года закупочные цены на семена подсолнечника – основное сырьё для производства масла – снизились примерно на 18%. Непран называет эту динамику одним из аргументов против прогноза резкого подорожания масла.

С начала октября до середины ноября 2026 года закупочные цены на семена подсолнечника снизились Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Сегодня проблема масложировой отрасли не в том, что украинцам может не хватить масла, а в том, что производители имеют ограниченные возможности продать его за границу", – сказал Михаил Непран.

Что может изменить цену в магазине

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус обращает внимание на потери от сокращения поставок: экспорт подсолнечного масла ежегодно приносил Украине миллиарды долларов.

"Украина – мировой лидер по этой продукции, поэтому масла хватит и кризиса не будет. Но из-за желания производителей компенсировать недополученную выручку цена может вырасти", – сказал Иван Ус.

По словам Уса, повышение цен подталкивает инфляцию. При этом производителям может быть выгодно давать скидки: хранение непроданного масла приносит убытки. Экономист считает, что в итоге компаниям придётся снизить цены, чтобы распродать запасы. Охрименко указывает на другую причину роста расходов агробизнеса – подорожание дизельного топлива.

С начала октября до середины ноября 2026 года закупочные цены на семена подсолнечника снизились примерно на 18% Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", российские удары осложнили переработку подсолнечника и экспорт масла на фоне перебоев в отрасли. Однако к 13 ноября рафинированное масло "Олейна" объёмом 850 мл стоило в среднем 104,66 грн, а "Щедрый Дар" того же объёма продавался в Novus и Auchan по 106 грн.