Для телефонов и планшета дома по-прежнему пользуются повербанками

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинка заказала зарядную станцию на AliExpress за 23 тысячи гривен, чтобы подготовиться к длительным отключениям электричества зимой. Устройство доставили со склада в Польше за восемь дней, а дополнительно оплачивать пошлину, по ее словам, не пришлось.

В TikTok покупательница показала станцию, рассказала, почему выбрала именно компактную модель, и поделилась собственными расчетами, на сколько ее хватит для работы разных бытовых приборов.

В комплекте со станцией было три кабеля: для зарядки от розетки, автомобильного прикуривателя и солнечных панелей.

К станции добавили кабели для зарядки от розетки, автомобиля и солнечных панелей

При выборе украинка ориентировалась не только на мощность, но и на вес устройства. Она объяснила, что не хотела покупать громоздкую станцию, которую сложно переносить самостоятельно.

"Я сознательно не хотела огромную бандуру на 25 кг, а эта весит около 10, и в случае чего я спокойно могу взять ее и отнести в пункт несокрушимости на подзарядку".

Какие характеристики у станции

Речь идет о модели HP1000 / CTOLITY AP400. Она оснащена аккумулятором LiFePO4 емкостью 1024 Вт·ч, то есть чуть больше 1 кВт·ч. Номинальная мощность устройства составляет 1800 Вт, а пиковая – до 2600 Вт.

Станцию можно зарядить от обычной розетки примерно за час. Ее вес составляет около 10,5 кг, что делает устройство относительно компактным для переноски.

Компактную станцию выбрали, чтобы ее можно было переносить самостоятельно

На сколько хватит зарядной станции

Квартира, в которой живет авторка видео, съемная, поэтому подключать станцию к электрощиту семья не планирует. Вместо этого ее будут использовать для отдельных приборов, которые больше всего нужны во время блэкаутов.

В первую очередь речь идет о холодильнике и котле, который обеспечивает тепло и горячую воду. Телефоны и планшеты, по словам женщины, они заряжают от повербанков.

По расчетам авторки видео, газовый котел в циклическом режиме может работать от станции примерно 12–16 часов, а холодильник – до 24 часов, если считать время работы компрессора.

Для других приборов автономность будет меньше. Фен мощностью 1500 Вт можно использовать примерно 35–40 минут на максимальном режиме, а мультипечь – 30–35 минут, чего, по оценке женщины, хватит на приготовление одного-двух блюд.

Кофеварка сможет приготовить примерно 45–50 чашек горячего кофе. Если же использовать станцию для телевизора, игровой приставки и освещения одновременно, то она, по расчетам автора, будет работать около 4–5 часов.

Как сообщал "Телеграф", зарядную станцию стоимостью до 40 тысяч гривен советовали выбирать для работы холодильника и газового котла во время отключений электроэнергии.