Котел, холодильник и даже кофеварка: украинка рассказала, на сколько хватит зарядной станции с AliExpress
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Для телефонов и планшета дома по-прежнему пользуются повербанками
Украинка заказала зарядную станцию на AliExpress за 23 тысячи гривен, чтобы подготовиться к длительным отключениям электричества зимой. Устройство доставили со склада в Польше за восемь дней, а дополнительно оплачивать пошлину, по ее словам, не пришлось.
В TikTok покупательница показала станцию, рассказала, почему выбрала именно компактную модель, и поделилась собственными расчетами, на сколько ее хватит для работы разных бытовых приборов.
В комплекте со станцией было три кабеля: для зарядки от розетки, автомобильного прикуривателя и солнечных панелей.
При выборе украинка ориентировалась не только на мощность, но и на вес устройства. Она объяснила, что не хотела покупать громоздкую станцию, которую сложно переносить самостоятельно.
"Я сознательно не хотела огромную бандуру на 25 кг, а эта весит около 10, и в случае чего я спокойно могу взять ее и отнести в пункт несокрушимости на подзарядку".
Какие характеристики у станции
Речь идет о модели HP1000 / CTOLITY AP400. Она оснащена аккумулятором LiFePO4 емкостью 1024 Вт·ч, то есть чуть больше 1 кВт·ч. Номинальная мощность устройства составляет 1800 Вт, а пиковая – до 2600 Вт.
Станцию можно зарядить от обычной розетки примерно за час. Ее вес составляет около 10,5 кг, что делает устройство относительно компактным для переноски.
На сколько хватит зарядной станции
Квартира, в которой живет авторка видео, съемная, поэтому подключать станцию к электрощиту семья не планирует. Вместо этого ее будут использовать для отдельных приборов, которые больше всего нужны во время блэкаутов.
В первую очередь речь идет о холодильнике и котле, который обеспечивает тепло и горячую воду. Телефоны и планшеты, по словам женщины, они заряжают от повербанков.
По расчетам авторки видео, газовый котел в циклическом режиме может работать от станции примерно 12–16 часов, а холодильник – до 24 часов, если считать время работы компрессора.
Для других приборов автономность будет меньше. Фен мощностью 1500 Вт можно использовать примерно 35–40 минут на максимальном режиме, а мультипечь – 30–35 минут, чего, по оценке женщины, хватит на приготовление одного-двух блюд.
Кофеварка сможет приготовить примерно 45–50 чашек горячего кофе. Если же использовать станцию для телевизора, игровой приставки и освещения одновременно, то она, по расчетам автора, будет работать около 4–5 часов.
Как сообщал "Телеграф", зарядную станцию стоимостью до 40 тысяч гривен советовали выбирать для работы холодильника и газового котла во время отключений электроэнергии.