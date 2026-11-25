Что проверить дома и где заканчивается зона ответственности абонента

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Интернет по GPON пропадёт, если обесточится оптический терминал в квартире или оборудование на узле провайдера. При этом роутер может продолжать раздавать Wi-Fi. Телефон подключится к домашней сети, но сайты не откроются.

О том, как устроено резервное питание GPON, рассказывает "Телеграф". В этой технологии пассивным называют участок оптоволоконной сети, где сигнал распределяется между абонентами без оборудования, которому требуется электричество.

Что нужно подключить к резервному питанию в квартире

Если подключение работает через два отдельных устройства, оптоволокно входит в оптический терминал, а от него к роутеру идёт сетевой кабель. Терминал принимает оптический сигнал, роутер подключает к домашней сети телефон, ноутбук и другие устройства. Если терминал выключится, работающий роутер не получит сигнал от провайдера.

Чтобы оба устройства продолжили работать, подключите их к резервному источнику питания. Если терминал и роутер объединены в одном корпусе, достаточно запитать этот прибор. При выборе источника учитывайте требования оборудования: у двух отдельных устройств могут различаться напряжение питания и разъёмы.

При выборе резервного источника учитывайте параметры питания обоих устройств. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему GPON не работает без питания на узле

На стороне провайдера оптоволоконная линия подключена к оборудованию, которое обменивается данными с абонентскими терминалами. Для работы ему нужно электричество. Когда отключают свет, оборудование питается от резервного источника, если он есть на узле.

Если аккумуляторы на узле разрядятся, а другого источника питания не окажется, связь прервётся. Домашние устройства при этом могут проработать ещё долго. Время работы от домашнего аккумулятора показывает, как долго продержится оборудование в квартире, но не гарантирует такой же срок доступа в интернет.

Пассивный оптический разветвитель распределяет сигнал без электропитания. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

За что отвечает абонент

Абонент отвечает за питание оборудования у себя дома. За работу узла без электричества отвечает провайдер. Более ёмкий аккумулятор в квартире не продлит работу оборудования на стороне провайдера.

Если Wi-Fi работает, а доступа в интернет нет, сначала проверьте, получает ли питание оптический терминал. Если оба устройства включены, одного факта исчезновения интернета недостаточно, чтобы понять, обесточился ли узел. Узнать о состоянии сети и причине сбоя можно у провайдера – сообщите ему адрес подключения.

Как сообщал "Телеграф", беспроводной роутер можно настроить как точку доступа, но описанные способы настройки не объясняют, почему отключается GPON: они касаются домашней сети, а не питания оборудования провайдера.