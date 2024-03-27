Лукашенко фактически отрицал путинскую версию теракта в Москве: аналитики назвали причину

Очевидного стимула врать у Лукашенко мало

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко своим заявлением о том, что после теракта в "Крокус Сити Холле" нападающие пошли на украинско-российскую границу, потому что не смогли попасть в Беларусь, пытался нивелировать негативные политические последствия для его страны. Ведь тогда возникает вопрос, почему Беларусь является безопасной страной для террористов и почему она "приютит" террористов.

По всей вероятности, Лукашенко хотел предотвратить разговоры о связи террористов с Беларусью. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

"У Лукашенко очень мало очевидного стимула врать о фактах нападения таким образом. Предположение, что нападавшие направлялись в Беларусь, вероятно, чтобы найти там убежище, могло иметь губительные политические последствия для Лукашенко и его режима, поскольку это вызвало бы вопрос о том, почему они считали, что в Беларуси им будет безопаснее, и кто, по их мнению, мог бы их там принять", — говорится в сообщении.

Также, по словам аналитиков, заявление Лукашенко хоть подрывает существующий кремлевский нарратив, оно уменьшает его уязвимость к попыткам Кремля использовать непубличную информацию о первоначальных планах побега нападающих, чтобы давить на него в будущем.

Что именно сказал Лукашенко в своем заявлении

Заметим, что во вторник, 26 марта, Лукашенко сообщил, что нападающие "Крокус Сити Холл" планировали бежать из Брянской области России в Беларусь, но им помешал усиленный режим безопасности белорусской границы. Потому, мол, нападающие и отправились в сторону Украины. Аналитики ISW отмечают, что предположение о том, что нападавшие направлялись в сторону Беларуси до того, как белорусские и российские спецслужбы заставили их изменить направление, категорически противоречит утверждениям Владимира Путина. Ведь, по версии российского диктатора, террористы убегали в Украину.

Однако на видео с геолокацией 23 марта видно, как российские военные захватывают четырех нападающих в лесной зоне вдоль трассы E101 примерно в 20 километрах юго-восточнее города Брянск Брянской области. Это примерно в 95 километрах от украинской границы в ближайшей точке, или в 130 километрах от места, где E101 пересекает Украину. Этот пункт находится примерно в 124 километрах от белорусской границы и примерно в 25 километрах от трассы А-240, ведущей в Гомель, Беларусь. Заявление Лукашенко об активизации белорусского персонала предусматривает сценарий, по которому злоумышленники сначала ехали по трассе А-240 в сторону Беларуси, но увидели блокпосты или другие сдерживающие объекты и сменили курс на восток по лесным дорогам к трассе E101.

Ранее "Телеграф" писал, что, по данным приближенных к Путину источников Bloomberg, нет никаких доказательств того, что Украина как-то замешана в этом теракте. При этом они утверждают, что Путин также присутствовал на совещании, на котором все собравшиеся согласились, что между террористами и Киевом нет никакой связи.