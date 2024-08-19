Путін готовий на все? Чи наблизить операція України на Курщині кінець війни

Надія про припинення "бойових дій цього року" була

Мирні переговори Кремля з Україною, до яких, ймовірно, мала б спонукати операція на Курщині, наразі "недоречні". Диктатор РФ Володимир Путін більше націлений на помсту, аніж на мир.

Про це пише New York Times, аналізуючи дані операції ЗСУ в Курській області. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, утворення нового фронту на території РФ не вплинуло на його "умови миру".

Диктор не анулював вимогу про виведення ЗСУ з чотирьох областей України, але зараз "ситуація залежатиме від стану справ на полі бою, зокрема в Курській області".

Водночас New York Times пише, що операція на Курщині більше розлютила Путіна, аніж підштовхнула до миру. Адже напередодні операції президент України Володимир Зеленський неодноразово висловлював готовність до переговорів. Він про це заявляв як особисто, так і відправляв міністра закордонних справ Дмитра Кулебу до Китаю і проводив низку міжнародних зустрічей, "на яких сподівався заручитися підтримкою позицій України і прокласти шлях до більш широкого врегулювання".

Видання зауважує, що ця позиція кардинально відрізняється від попередніх двох років, коли Зеленський відмовлявся від будь-якого натяку на поступки Росії. Проте операція в Курській області "розбила вщент прогнози, що обидві країни можуть рухатися до припинення вогню".

"Київ робить ризиковану ставку на те, що вторгнення дасть йому нові важелі для укладання вигідної угоди з Кремлем", — йдеться у матеріалі.

Водночас російські чиновники стверджують, що перспектива переговорів про припинення вогню стала ще віддаленішою.

"Путін зараз націлений не на мир, а на помсту", — сказав один зі співрозмовників New York Times.

Напротивагу цьому, за словами українських чиновників, згадані вище публічні заяви Зеленського та планування наступу на Курську область, частини однієї й тієї самої стратегії, направленою на припинення війни.

"Не очевидно, що поєднання військового та дипломатичного тиску спрацює з Путіним, який досі стикався з політичними та економічними перешкодами вдома і показав, що готовий зазнавати великих втрат заради перемоги над Україною", — йдеться у статті.

Видання додає, торік у жовтні після зустрічі з диктором РФ російський політик Григорій Явлінський сказав, що надія про припинення "бойових дій цього року" була. Але зараз, після початку операції ЗСУ в Курській області, вона зникла.

"Щойно події, що відбулися, знизили всі ці шанси, вони взагалі зняли їх з порядку денного", — сказав Явлінський.

Раніше "Телеграф" розповідав про таємні переговори України та Росії щодо припинення вогню. Вже відомо про що йшлось та хто був посередником.