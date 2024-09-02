Зеленский посетил прифронтовое Запорожье: стала известна цель его визита (видео)

Глава государства посетил одно из учебных заведений города

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом посетил урок в одной из школ города и поздравил учащихся с началом учебного года. Компанию им составил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

После этого Президент Украины и премьер-министр Нидерландов выступили с совместным заявлением. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского.

Президент Украин вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом посетил прифронтовое Запорожье. Во время своего визита они посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений города.

"Пообщались с учениками, поздравили с первым учебным днем этого года", — отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил всех, кто работал над созданием и разработкой первого образовательного государственного приложения "Мрія".

"С сегодняшнего дня первые 40 школ присоединились к "Мрії". Всего на старте уже есть 100 тысяч пользователей в разных частях нашего государства, и в частности здесь, в Запорожье. Но имеют возможность присоединиться все школы Украины.

Я благодарен всем в команде нашего государства, кто работал ради "Мрії". Мы делаем все, чтобы Украина и каждый в Украине действительно могли реализовать свою мечту — мечту о мирной, современной и свободной жизни всего нашего государства и всех наших людей. И каждого украинского ребенка", — резюмировал Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал также и о том, что с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом они обсудили ряд важных вопросов: об усиление ПВО, о ракетах к ним, о F-16 для Украины, о всем необходимом оружии для обороны и о многом другом.

"Мы говорили и о том, чтобы Нидерланды взяли патронат над Запорожьем: это инфраструктура, это защита нормальной жизни, это гуманитарные вопросы. Это то, что точно поможет Украине. И мы ценим всю поддержку от народа Нидерландов, лично от Премьер-министра Схоофа и всех политических и общественных деятелей из Нидерландов", — подчеркнул президент.

Также Президент Украины поблагодарил за поддержку 130 тысяч украинских беженцев, которых приняли у себя Нидерланды.

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