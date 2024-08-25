Такого никогда не было: в сети показали, как катастрофически обмелел Днепр в Запорожье (видео)

Обмеление реки может иметь негативные последствия

В реке Днепр очень сильно упал уровень воды. В частности, это особенно заметно в Запорожье.

В сети появилось видео, где показано, как сейчас выглядит река за Днепровской ГЭС. Как отмечает его автор, уровень воды настолько низкий, что можно пешком дойти до острова Хортица.

Также на видео видно, как за дамбой ГЭС в Днепре образовалось множество островков. До подрыва россиянами Каховской ГЭС 8 июня 2023 года вся эта территория была покрыта водой.

Стоит отметить, что экологи ранее предупреждали о возможных негативных последствиях для питьевой воды и отдыха жителей Днепра в связи с падением уровня воды в Днепре. Причинами неблагоприятной экологической ситуации называют длительную жару, искусственное регулирование реки и загрязнение.

Напомним, ранее появились печальные кадры с берега Монастырского острова в Днепре, усеянного мертвой рыбой. Неприятный запах от нее было слышно издалека. По словам жителей города, "Днепр превращается быстрыми темпами в болото".

Как сообщал "Телеграф", в июне в акватории Днепра произошел массовый мор рыбы. Это наблюдалось вдоль правого берега реки между Алексеевкой и Никольским. Эколог отметил несколько странных моментов.