Озеро превратилось в лужи, а Днепр мелеет на глазах. В Запорожье бьют тревогу из-за уровня воды (видео)

На это повлияло несколько факторов

В Запорожье в озере Байда и в Днепре значительно снизился уровень воды. Он практически упал почти на 1,5 м.

Об этом сообщает местный канал, публикуя соответствующее видео. По словам очевидцев, только в начале апреля уровень воды был обычным, а сейчас снизился в разы.

"Смотрите, здесь воды было вот так (мужчина показывает на свои плечи – ред.), а сейчас, что происходит?!" – говорит мужчина на видео.

На кадрах видно, что уровень воды в озере Байда на Хортице упал настолько сильно, что даже виден рельеф дна, который раньше не открывался. Сейчас даже сложно представить, что на видео озеро, ведь в большинстве своем там есть большие лужи и песок.

На втором видео мужчина показывает, насколько сильно снизился уровень воды в Днепре возле "Трех мачт". По словам очевидца, уровень упал более чем на 1 м. Это хорошо видно не только по камням, которые раньше были под водой, но и по мосту.

Почему уровень воды упал

Скорее всего, это произошло из-за нескольких факторов. Один из них – подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами в 2023 году, что привело к снижению уровня воды в нижнем бьефе Днепра на 2,64 м ниже нормы, достигнув 11,86 м. В результате обмелели прибрежные зоны.

К тому же в 2025 году наблюдается довольно засушливая весна и зима, что не позволило рекам и озерам "набрать воды", как это было раньше. Именно совпадение этих двух обстоятельств играет роль в обмелении Днепра и озер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на побережье Приднестровска в Днепре местные заметили мазут.