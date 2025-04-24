Его свойства чудодейственны: в Украине есть уникальное глицериновое озеро, как туда доехать и отдохнуть

Особенно уютно на водоеме будет в будни

Если вы мечтаете об отдыхе у воды — с тишиной, чистым воздухом и живописными видами — украинским водоемам есть чему удивить. Одним из таких является Белое озеро в Ровенской области — место, где гармония природы сочетается с уникальным химическим составом воды, что придает ему особый статус.

Как сообщает "Телеграф", его еще называют "озером молодости". Здесь постоянно проводят лабораторные исследования, подтверждающие, что вода в озере чиста и не содержит вредных бактерий, а уровень глицерина составляет более 6 мг/л — рекорд среди всех украинских водоемов.

Отдых и развлечения

Белое озеро идеально подходит для спокойного, экологичного отдыха. Здесь нет массовых аттракционов или экскурсий, однако есть невероятные виды, тишина и свежий воздух. Посетители могут прокатиться на катамаранах, лодках, поиграть в волейбол, футбол или баскетбол на оборудованных площадках. Любители природы могут собрать ягоды, грибы или лекарственные растения. Рыбакам понравится большое разнообразие рыбы – от карасей и щук до редкого угря и раков.

Одним из преимуществ является небольшое количество туристов, поэтому лучше ехать в будни, когда озеро особенно уютно.

Существует также мистическое объяснение целебных свойств этой воды. Среди людей ходит легенда, что когда-то на месте озера в Варасском районе стояло село с затопленной впоследствии церковью. Считается, что святой храм остался на дне, поэтому вода в этой местности обладает целебными свойствами.

Как добраться

До озера можно доехать маршрутками из Ровно или Вараша. Автомобилем — трассой Е373 (известной как "Варшавка"). В селе Полицы следует обратить, а затем в Суховоли вернуть в направлении Старой Рафаловки. Белое озеро находится вблизи села Рудка. В последние 25 км дорога довольно сложная, поэтому водителям с невысоким клиренсом следует быть осторожными.

Где остановиться

Кроме ночевки в палатках или размещения на туристических базах рядом с Белым озером, другие варианты размещения поблизости придется искать немного дальше. В самом районе выбор жилья ограничен, поэтому удобнее всего остановиться в соседних населенных пунктах, таких как город Вараш (около 25 км от озера) или село Колоди (около 22 км).

Вот несколько доступных вариантов проживания неподалеку:

гостиница "Вараш" — расположен по адресу: Майдан Независимости, 3А, г. Вараш;

гостиница "Золотая подкова" — ул. Инженерная, 19 Вараш;

гостинично-оздоровительный комплекс "Green Zone" — ул. Центральная, 38, с. Колодии.

Советы для туристов

выбирайте место для палатки подальше от "генделиков" и дороги;

запаситесь продуктами – в местных магазинах высокие цены;

воду из озера можно пить, но лучше кипятить;

обязательно возьмите средство от комаров.

Глицериновое озеро – это идеальное место для тех, кто ищет тишину, гармонию с природой и восстановление душевного баланса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине известно о по меньшей мере 3 водоема с уникальным цветом воды, которые образовались на месте бывших карьеров. Речь идет о так называемых "Мальдивах" в Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях.