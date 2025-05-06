"Не добил мороз, так град помог": непогода наделала беды на огородах украинцев (видео)

После шквал града ожидают еще заморозки

Весна принесла украинским садоводам и огородникам немало хлопот — за волнами заморозков пришла непогода. Часть Украины накрыли град и ураганы.

Местами размер градин доходил до куриного яйца. Он выпал сразу в нескольких областях Украины на севере и западе 4 мая и укрыл землю толстым слоем льда.

Садоводы показали последствия стихии. Градом побило не только молодую рассаду, но и растения, которым уже несколько лет, например, люцерну (медонос и корм для скота). Стихия налетела внезапно.

"Мало нам войны на наши головы, да еще и природа", — жалуются в комментариях. Сильнее всего градом побило посевы на западе и частично в центре Украины — Львовщине, Тернопольщине, Хмельнитчине, Винницкой области. Люди стараются не терять надежды на урожай.

"Выбил лук, чеснок, клубнику, на всех плодовых деревьях всю завязь сбил, листья, деревья полуголые, орехов тоже не будет", — так описывают последствия града и урагана на Львовщине. Прикарпатье и Тернопольщину залило ливнем так, что подтопило дома и потопило домашнюю птицу. Ненастье бурлило и на Волыни — эту часть накрыло пылевой бурей, поломало деревья ураганом.

Синоптики советуют не расслабляться. В ближайшие дни потепление не планируется. Местами вплоть до 8 мая земли ожидают заморозки.

Как ранее писал Телеграф, именно погода в мае должна заложить основу будущего урожая. Лето обещает быть сухим и жарким.