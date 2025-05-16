Редкий дорожный знак в Одессе путает людей: как он выглядит и что значит (видео)
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Водители нецензурно высказываются
Новый дорожный знак на улицах Одессы вызвал удивление и неразбериху среди автомобилистов. Водители начали шутить.
В социальных сетях распространяется видео, где одесситы комментируют нововведение словами: "В Одессе появился новый дорожный знак, называется "поезжай на все четыре стороны".
На кадрах заметно, как автомобиль едет по улицам Одессы и демонстрирует установленный дорожный знак. Осторожно! На видео присутствует брань.
На самом деле, этот знак имеет номер 5.39 и обозначает "Диагональный пешеходный переход". Это официальный дорожный знак, информирующий участников движения об особом типе пешеходного перехода, где люди могут пересекать перекресток не только прямо, но и по диагонали.
Диагональные пешеходные переходы позволяют пешеходам экономить время, поскольку им не нужно пересекать две стороны перекрестка. При работе такого перехода все автомобили на перекрестке имеют красный сигнал светофора, а пешеходы получают возможность двигаться в любом направлении, включая пересечение перекрестка по диагонали.
Первый в Украине диагональный пешеходный переход появился только в ноябре 2022 во Львове на перекрестке улиц Бандеры, Антоновича и Русовых. А 6 июня 2023 в Одессе на перекрестке Европейской и Ланжероновской улиц заработал первый в стране переход сразу по обеим диагоналям.
Следует отметить, что понятие "Диагональный пешеходный переход" официально появилось в Правилах дорожного движения Украины с 1 ноября 2021 года.
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