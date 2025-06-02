Фонтан вместо бассейна: в Запорожье стартовал сезон "аквапарков на улице" (видео)

Ролик уже обсуждают в соцсетях

Одной из изюминок Запорожья является линия фонтанов на бульваре Шевченко. Однако своей красотой они притягивают не только фотографов и просто тех, кто прогуливается рядом, но и тех, кто обязательно хочет окунуться в них.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных Telegram-каналов. На нем запечатлели подростков, которые купались в фонтане, будто бы в бассейне.

"Сезон купания в фонтанах официально открыт. Эти ребята, похоже, обошли каждый фонтан сегодня", — пишут в описании под роликом.

Для жителей города такая картина уже не является чем-то необычным, а вот в соцсетях появились разные мнения о подобных развлечениях в фонтане. Некоторые, к слову, довольно позитивно отреагировали на эти забавы подростков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Николаеве появилась странная "водная инсталляция". Она расположилась прямо посреди города и тут же привлекла внимание многих людей. Пользователи сети уже в шутку начали придумывать необычные названия такому "ноу-хау". Одним из названий является — "трон Путина". Сам автор прозвал необычную конструкцию "новым арт-объектом" в городе.