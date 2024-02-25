55-летняя Дженнифер Энистон в секси-платье произвела фурор на красной дорожке в Лос-Анджелесе (фото)

Актриса восхитила поклонников свежим моложавым видом

Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая недавно затмила всех стильным луком светском на гала-ужине, не перестает радовать фанатов своими яркими появлениями на публике. Красотка в свои 55 лет выглядит просто великолепно и умело подчеркивает стройную фигуру стильными и элегантными образами.

Так, на днях Дженнифер Энистон засветилась на церемонии награждения 30th Annual Screen Actors Guild Awards и вызвала фурор своим роскошным образом. Актриса позировала фоторепортерам в роскошном серебристом секси-платье на бретельках и с глубоким вырезом на бедре, которое красиво подчеркнуло идеальную фигуру и зону декольте.

Фото: Getty Images

Свой образ Дженнифер Энистон дополнила элегантным черным клатчем и изящными босоножками на шпильках. Ее волосы были распущены в аккуратной укладке, а на лице был легкий естественный макияж.

Фото: Getty Images

Судя по кадрам с церемонии, которая проходила в Лос-Анджелесе, Дженнифер Энистон прекрасно провела время, выступала с речью на сцене и много общалась с коллегами-актерами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых красивых образах на церемонии "Золотой глобус — 2024". Марго Робби в роскошном розовом, Дженнифер Энистон не изменяет черному.