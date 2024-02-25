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55-летняя Дженнифер Энистон в секси-платье произвела фурор на красной дорожке в Лос-Анджелесе (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Автор
Дженнифер Энистон сверкнула моложавым видом на светском рауте Новость обновлена 25 февраля 2024, 10:07
Дженнифер Энистон сверкнула моложавым видом на светском рауте. Фото Getty Images

Актриса восхитила поклонников свежим моложавым видом

Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая недавно затмила всех стильным луком светском на гала-ужине, не перестает радовать фанатов своими яркими появлениями на публике. Красотка в свои 55 лет выглядит просто великолепно и умело подчеркивает стройную фигуру стильными и элегантными образами.

Так, на днях Дженнифер Энистон засветилась на церемонии награждения 30th Annual Screen Actors Guild Awards и вызвала фурор своим роскошным образом. Актриса позировала фоторепортерам в роскошном серебристом секси-платье на бретельках и с глубоким вырезом на бедре, которое красиво подчеркнуло идеальную фигуру и зону декольте.

Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

Свой образ Дженнифер Энистон дополнила элегантным черным клатчем и изящными босоножками на шпильках. Ее волосы были распущены в аккуратной укладке, а на лице был легкий естественный макияж.

Дженнифер Энистон в платье
Фото: Getty Images

Судя по кадрам с церемонии, которая проходила в Лос-Анджелесе, Дженнифер Энистон прекрасно провела время, выступала с речью на сцене и много общалась с коллегами-актерами.

Дженнифер Энистон на премии
Фото: Getty Images
Дженнифер Энистон с коллегами
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых красивых образах на церемонии "Золотой глобус — 2024". Марго Робби в роскошном розовом, Дженнифер Энистон не изменяет черному.

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#Дженнифер Энистон #Фурор #Красная дорожка