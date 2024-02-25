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55-річна Дженніфер Еністон у сексі-сукні викликала фурор на червоній доріжці в Лос-Анджелесі (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Дженніфер Еністон блиснула молодим виглядом на світському рауті Новина оновлена 25 лютого 2024, 10:07
Дженніфер Еністон блиснула молодим виглядом на світському рауті. Фото Getty Images

Актриса захопила шанувальників свіжим моложавим виглядом

Популярна голлівудська акторка Дженніфер Еністон, яка нещодавно затьмарила всіх стильним луком на світській на гала-вечері, не перестає радувати фанатів своїми яскравими появами на публіці. Красуня у свої 55 років виглядає просто неймовірно і вміло підкреслює струнку фігуру стильними та елегантними образами.

Так, днями Дженніфер Еністон засвітилася на церемонії нагородження 30th Annual Screen Actors Guild Awards і викликала фурор своїм розкішним образом. Актриса позувала фоторепортерам у розкішній сріблястій сексі-сукні на бретельках і з глибоким вирізом на стегні, яка красиво підкреслило ідеальну фігуру та зону декольте.

Дженіфер Еністон
Фото: Getty Images

Свій образ Дженніфер Еністон доповнила елегантним чорним клатчем та витонченими босоніжками на шпильках. Її волосся було розпущене в акуратній укладці, а на обличчі був легкий природний макіяж.

Дженніфер Еністон у сукні
Фото: Getty Images

Судячи з кадрів із церемонії, яка проходила в Лос-Анджелесі, Дженніфер Еністон чудово провела час, виступала з промовою на сцені та багато спілкувалася з колегами-акторами.

Дженніфер Еністон на премії
Фото: Getty Images
Дженніфер Еністон з колегами
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про найкрасивіші образи на церемонії "Золотий глобус — 2024". Марго Роббі в розкішному рожевому Дженніфер Еністон не зраджує чорному.

Теги:
#Дженіфер Еністон #Фурор #Червона доріжка