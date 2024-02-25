55-річна Дженніфер Еністон у сексі-сукні викликала фурор на червоній доріжці в Лос-Анджелесі (фото)

Актриса захопила шанувальників свіжим моложавим виглядом

Популярна голлівудська акторка Дженніфер Еністон, яка нещодавно затьмарила всіх стильним луком на світській на гала-вечері, не перестає радувати фанатів своїми яскравими появами на публіці. Красуня у свої 55 років виглядає просто неймовірно і вміло підкреслює струнку фігуру стильними та елегантними образами.

Так, днями Дженніфер Еністон засвітилася на церемонії нагородження 30th Annual Screen Actors Guild Awards і викликала фурор своїм розкішним образом. Актриса позувала фоторепортерам у розкішній сріблястій сексі-сукні на бретельках і з глибоким вирізом на стегні, яка красиво підкреслило ідеальну фігуру та зону декольте.

Фото: Getty Images

Свій образ Дженніфер Еністон доповнила елегантним чорним клатчем та витонченими босоніжками на шпильках. Її волосся було розпущене в акуратній укладці, а на обличчі був легкий природний макіяж.

Фото: Getty Images

Судячи з кадрів із церемонії, яка проходила в Лос-Анджелесі, Дженніфер Еністон чудово провела час, виступала з промовою на сцені та багато спілкувалася з колегами-акторами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про найкрасивіші образи на церемонії "Золотий глобус — 2024". Марго Роббі в розкішному рожевому Дженніфер Еністон не зраджує чорному.