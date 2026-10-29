Украинец похвастался метровым уловом: все тайны успешной рыбалки (фото и карта)

Рыбак поделился геолокацией и раскрыл детали

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В Днепре под Киевом украинец поймал на спиннинг крупную щуку. На вид она метровой длины.

Соответствующие фото и геолокацию он опубликовал в местном рыболовном паблике.

Мужчина отметил, что рыбалка проходила на Днепре в первой половине дня 28 октября на спиннинг. Также он показал приманку, которой пользовался – это была вертушка. Такую, по его словам, в магазине не купишь.

Спиннинг с вертушкой

На фото и по геолокации видно, что украинец рыбачил с надувной лодки.

Рыбак похвастался уловом. Ему удалось поймать двух щук весом 2,340 кг и 7,760 кг. Длину своей добычи украинец не указал, но последняя с виду превышает 1 метр.

Щука весом 2,340 кг

Щука весом 7,760 кг

Геолокация успешной рыбалки

Ранее украинская семья решила отпраздновать день рождения главы семьи на рыбалке. В качестве подарка им удалось поймать впечатляющий трофей — карпа весом 12 килограммов.

Также мы рассказали, когда киевляне выращивали форель прямо в центре города. Для этого из немецкого Гейдельберга в Киев доставили ценную икру.