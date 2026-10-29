Укр

Украинец похвастался метровым уловом: все тайны успешной рыбалки (фото и карта)

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Рыбалка с трофеем Новость обновлена 29 октября 2026, 22:16
Рыбалка с трофеем. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Рыбак поделился геолокацией и раскрыл детали

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В Днепре под Киевом украинец поймал на спиннинг крупную щуку. На вид она метровой длины.

Соответствующие фото и геолокацию он опубликовал в местном рыболовном паблике.

Мужчина отметил, что рыбалка проходила на Днепре в первой половине дня 28 октября на спиннинг. Также он показал приманку, которой пользовался – это была вертушка. Такую, по его словам, в магазине не купишь.

Спиннинг с вертушкой
Спиннинг с вертушкой

На фото и по геолокации видно, что украинец рыбачил с надувной лодки.

Рыбак похвастался уловом. Ему удалось поймать двух щук весом 2,340 кг и 7,760 кг. Длину своей добычи украинец не указал, но последняя с виду превышает 1 метр.

Щука весом 2,340 кг
Щука весом 2,340 кг
Щука весом 7,760 кг
Щука весом 7,760 кг
Геолокация успешной рыбалки на Днепре
Геолокация успешной рыбалки

Ранее украинская семья решила отпраздновать день рождения главы семьи на рыбалке. В качестве подарка им удалось поймать впечатляющий трофей — карпа весом 12 килограммов.

Также мы рассказали, когда киевляне выращивали форель прямо в центре города. Для этого из немецкого Гейдельберга в Киев доставили ценную икру.

Теги:
#Хищник #Рыба #Щука #Рыбалка #Фото #Трофей