В ярком костюме: Натали Портман сверкнула стройными ногами на церемонии награждения (фото)

Актриса поразила стильным образом

Натали Портман всегда поражает своими нарядами на светских мероприятиях. Актриса выбирает яркие и стильные образы. Этот раз не стал исключением. Звезда показала стройные ноги в короткой юбке на церемонии награждения.

Вчера, 25 февраля, в Калифорнии состоялась Film Independent Spirit Awards 2024, где отмечают лучшие независимые фильмы и телевизионные сериалы. Натали Портман навестила ее в стильном образе.

Перед камерами актриса позировала в ярком красном костюме, состоявшем из укороченного пиджака и мини-юбки. Акцентные детали – цветы сделали образ более ярким и интересным. Такой наряд выделил стройную талию актрисы и подчеркнул ее красивые ноги. Пикантности добавил пиджак, который будто бы случайно не застегнут.

Фото: Getty Images

Дополнила лук актриса босоножками в тон наряда на высоком каблуке. Незаменимой деталью стал клатч золотистого цвета, идеально завершивший образ.

Фото: Getty Images

Для фото Натали Портман позировала также с Эндрю Скоттом. Актер выбрал яркий деловой костюм желтого цвета и выглядел непревзойденно.

Натали Портман и Эндрю Скотт. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Энн Хетевей посетила Film Independent Spirit Awards 2024 в блестящих нарядах. Звезда увлекла свежим видом.