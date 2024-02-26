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В ярком костюме: Натали Портман сверкнула стройными ногами на церемонии награждения (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Натали Портман выглядит непревзойденно
Натали Портман выглядит непревзойденно. Фото Getty Images

Актриса поразила стильным образом

Натали Портман всегда поражает своими нарядами на светских мероприятиях. Актриса выбирает яркие и стильные образы. Этот раз не стал исключением. Звезда показала стройные ноги в короткой юбке на церемонии награждения.

Вчера, 25 февраля, в Калифорнии состоялась Film Independent Spirit Awards 2024, где отмечают лучшие независимые фильмы и телевизионные сериалы. Натали Портман навестила ее в стильном образе.

Перед камерами актриса позировала в ярком красном костюме, состоявшем из укороченного пиджака и мини-юбки. Акцентные детали – цветы сделали образ более ярким и интересным. Такой наряд выделил стройную талию актрисы и подчеркнул ее красивые ноги. Пикантности добавил пиджак, который будто бы случайно не застегнут.

Натали Портман
Фото: Getty Images

Дополнила лук актриса босоножками в тон наряда на высоком каблуке. Незаменимой деталью стал клатч золотистого цвета, идеально завершивший образ.

Натали Портман
Фото: Getty Images

Для фото Натали Портман позировала также с Эндрю Скоттом. Актер выбрал яркий деловой костюм желтого цвета и выглядел непревзойденно.

Натали Портман и Эндрю Скотт
Натали Портман и Эндрю Скотт. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Энн Хетевей посетила Film Independent Spirit Awards 2024 в блестящих нарядах. Звезда увлекла свежим видом.

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