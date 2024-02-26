У яскравому костюмі: Наталі Портман блиснула стрункими ногами на церемонії нагородження (фото)

Акторка вразила стильним образом

Наталі Портман завжди вражає своїми вбраннями на світських заходах. Акторка обирає яскраві та стильні образи. Цей раз не став винятком. Зірка показала стрункі ноги у короткій спідниці на церемонії нагородження.

Вчора, 25 лютого, у Каліфорнії, відбулася Film Independent Spirit Awards 2024, де відзначають найкращі незалежні фільми та телевізійні серіали. Наталі Портман відвідала її у стильному образі.

Перед камерами акторка позувала у яскравому червоному костюмі, що складався з укороченого піджака і мініспідниці. Акцентні деталі — квіти зробили образ більш яскравим та цікавим. Таке вбрання виділило струнку талію акторки і підкреслило її красиві ноги. Пікантності додав піджак, який ніби випадково не застібнутий.

Фото: Getty Images

Доповнила лук акторка босоніжками в тон вбрання на високих підборах. Незамінною деталлю став клатч золотистого кольору, який ідеально завершив образ.

Фото: Getty Images

Для фото Наталі Портман позувала також з Ендрю Скоттом. Актор обрав яскравий діловий костюм жовтого кольору і мав неперевершений вигляд.

Наталі Портман і Ендрю Скотт. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Енн Гетевей відвідала Film Independent Spirit Awards 2024 у блискучому вбранні. Зірка захопила свіжим виглядом.