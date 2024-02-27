Экс-жена Кличко Наталья Егорова показала, как отмечает 50-летие (видео)

Именинница обратилась к подписчикам и поблагодарила всех за теплые поздравления

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова, которая недавно рассказывала о своем отдыхе в горах, показала подписчикам, как празднует свой день рождения. Сегодня, 27 февраля, Наталья радостно встречает свой юбилей.

На странице в Instagram именинница опубликовала видео, где она задувает свечи на торте и благодарит всех за теплые поздравления. Знаменитость подчеркнула, что трудно поверить, что ей уже исполнилось 50 лет.

Егорова задувает свечи на торте

"Мне 50…Безгранично благодарна за свою прекрасную жизнь. Я бесконечно благодарна всем тем хорошим людям, близким, моей семье, моим детям, моим друзьям, которые были, есть и будут рядом со мной во все моменты моей жизни, во взлетах и падениях, в радости и горе, в счастье и в унынии. Люди, которые окружают мою жизнь, это мое самое ценное богатство. Я люблю вас всех и с большим интересом и волнением вхожу в новую главу своей жизни", – написала Егорова.

Напомним, что брак Натальи Егоровой и Виталия Кличко распался в августе 2022 года. Пара была вместе в течение 25 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что Наталья Егорова вспомнила о свободном детстве в Украине. Женщина обнародовала архивные фотографии.