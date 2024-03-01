"З тобою": Тина Кароль взбудоражила воображение пикантными позами на видео

Фанаты Тины Кароль бурно отреагировали на эксперименты артистки

Украинская певица Тина Кароль, которую Павел Зибров назвал одной из самых сексуальных женщин украинского шоубиза, порадовала фанатов соблазнительной музыкальной новинкой под названием "З тобою". Вместе с песней прошла и премьера клипа артистки.

Кароль создала видео в формате домашней веб-камеры и обнародовала результат на странице в Instagram. Певица подчеркнула, что песня посвящена весенней любви.

Артистка демонстрирует страсть. В видео Кароль с макияжем, прической и в вечернем черном платье поет на диване о любви.

Тина Кароль поет на диване

Фанаты Тины Кароль бурно отреагировали на эксперимент артистки, отметив, что песня очень пылкая.

Фанаты в восторге от откровенности Тины

"Очень надеюсь, что адресат получил это видео без SMS и регистрации"

"Сплошная любовь и эротика"

"Бешеный соблазнительный трек"

Ранее "Телеграф" писал, что Тина Кароль поразила фанатов сверхсложной йогой. Звезда всегда выглядит очень эффектно и находится в тонусе.