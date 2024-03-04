"Очень горько от бессилия": Галкин после трагедии в Одессе выразил сочувствие на украинском языке (фото)

Артист опубликовал фото погибшей женщины с малышом на руках

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин, который недавно показал, как сейчас выглядит сбежавшая из РФ Пугачева, с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сбежал за границу и поддержал украинцев. После недавней трагедии в Одессе, где после удара России в жилой дом погибло 12 человек, Галкин опубликовал пост с сочувствием.

В своем Instagram Максим Галкин опубликовал фото погибшей женщины с малышом на руках, которое облетело весь мир. Эта женщина вместе с ребенком погибла от рук российских оккупантов. Галкин рассказал, что его детство прошло в Одессе и он даже учил украинский язык в первом классе. Поэтому свой пост с соболезнованиями он написал на украинском языке.

"Кожен удар по Одесі потрапляє у серце. Одеса, я всім серцем із тобою. Мої глибокі співчуття сім’ям загиблих. Дуже гірко від безсилля. Але суд божий ще ніхто не скасовував", — написал Галкин в своем посте.

Пользователи в комментариях к публикации начали благодарить российского артиста за его слова, написанные на украинском языке. Многие также выражают сожаления о произошедшей в Одессе трагедии.

Отметим, что после террористической атаки по Одессе, которая произошла 2 марта, спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы, они длились почти двое суток. В результате российского удара погибли 12 человек, среди них — 5 детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Максим Галкин на концерте в Варшаве спел украинскую песню. И получилось даже без российского акцента.