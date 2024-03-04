"Дуже гірко від безсилля": Галкін після трагедії в Одесі висловив співчуття українською мовою (фото)

Артист опублікував фото загиблої жінки з малюком на руках

Відомий російський шоумен і гуморист Максим Галкін, який нещодавно показав, як зараз виглядає Пугачова, що втекла з РФ, з самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втік за кордон і підтримав українців. Після нещодавньої трагедії в Одесі, де після удару Росії в житловий будинок загинуло 12 людей, Галкін опублікував пост зі співчуттям.

У своєму Instagram Максим Галкін опублікував фото загиблої жінки з малюком на руках, яке облетіло весь світ. Ця жінка разом із дитиною загинула від рук російських окупантів. Галкін розповів, що його дитинство пройшло в Одесі і він навіть вивчав українську мову у першому класі. Тому свій пост зі співчуттями він написав українською мовою.

"Кожен удар по Одесі потрапляє у серце. Одеса, я всім серцем із тобою. Мої глибокі співчуття сім’ям загиблих. Дуже гірко від безсилля. Але суд божий ще ніхто не скасовував", — написав Галкін українською мовою у своєму пості.

Користувачі в коментарях до публікації почали дякувати російському артисту за його слова, написані українською мовою. Багато хто також висловлює жалість щодо трагедії, яка сталася в Одесі.

Зазначимо, що після терористичної атаки по Одесі, яка сталася 2 березня, рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи, вони тривали майже дві доби. Внаслідок російського удару загинуло 12 людей, серед них — 5 дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Максим Галкін на концерті у Варшаві заспівав українську пісню. І вийшло навіть без російського акценту.