Леся Никитюк в ретро-образе перепела хит группы "Фантом-2" (видео)
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Леся Никитюк спела под мелодию песни "Двоє" группы "Фантом-2"
Украинская ведущая Леся Никитюк, недавно позировавшая в винтажной куртке вместе со своим коллегой, ведущим Игорем Новинчуком, превратились в образы Ольги Гречко и Романа Матияша из группы "Фантом-2". Они исполнили песню "Двоє", которую переосмыслили по-своему.
На странице в Instagram звезда опубликовала оригинальный ролик, где в парике и макияже в стиле 90-х спела под мелодию песни группы "Фантом-2". Слова хита полностью изменены.
Леся с Игорем поют об ужасах войны и призывают задонатить на два боевых наземных дрона для 8-го полка Сил Специальных Операций. Идею клипа звезды также позаимствовали у исполнителей из группы "Фантом-2", они появляются на изменяющемся желто-голубом фоне.
Подписчики поддержали героев клипа и выразили свое восхищение.
- "Лесь, вы крута! Это какой-то салат из ностальгии, гордости быть украинцем и болезненным привкусом "как хорошо было бы без ху*ла"
- "Я помню эту группу "Фантом-2". Супер идея"
- "Сразу захотелось посмотреть "Территорию А"
Ранее "Телеграф" писал, как готовила борщ в деревенской избе. Леся приготовила вкусный борщ в печи и рассказала об этом фанатам.