"Не имею никакого права оправдываться": Ольга Сумская эмоционально высказалась о дочери в России

Звезда тяжело проживает пребывания дочери в стране-агрессорке

Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно показала младшую дочь, заговорила о своей старшей дочери Антонине Паперной. Она продолжает жить в России, невзирая на полномасштабную войну.

Знаменитость призналась в интервью "ЖВЛ", что ей сложно говорить о старшей дочери. Артистка считает, что ее состояние поймут те матери, которые имеют детей, живущих в России.

"Знаете, какие чувства господствуют сегодня в моей душе? Боль, отчаяние, тоска, раскаяние, искупление. Меня поймут только те матери, дети которых там, родителей, потерявших своих детей", — рассказала актриса.

В то же время Ольга сказала, что скучает по Антонине и внукам, ведь это ее родные люди.

"Просто нужно молиться, чтобы обнять своих детей и внуков. Потому что я бабушка. Это мое продолжение. Я очень скучаю по ним", — сказала Сумская.

Известно, что Антонина Паперна переехала в Россию еще до начала войны. Там она начала свою карьеру актрисы. Также женщина вышла замуж за российского актера Владимира Яглича, с которым имеет двое детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ольга Сумская отравилась по возвращении с горнолыжного курорта в Австрии. Она обращалась к подписчикам за помощью. К счастью, все кончилось хорошо.