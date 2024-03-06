"Не маю жодного права виправдовуватись": Ольга Сумська емоційно висловилась про доньку в Росії

Зірка важко проживає перебування доньки в країні-агресорці

Популярна українська акторка Ольга Сумська, яка нещодавно показувала молодшу доньку, заговорила про свою старшу доньку Антоніну Паперну. Вона продовжує жити в Росії, попри повномасштабну війну.

Знаменитість зізналась у інтерв'ю "ЖВЛ", що їй складно говорити про старшу доньку. Артистка вважає, що її стан зрозуміють ті матері, котрі мають дітей, які живуть в Росії.

"Знаєте, які почуття панують сьогодні у моїй душі? Біль, розпач, туга, каяття, спокута. Мене зрозуміють лише ті матері, діти яких там. Я не маю жодного права виправдовуватись, щось комусь доводити. Тому що я бачу знедолених, нещасних матерів, батьків, які втратили своїх дітей", — розповіла акторка.

Водночас Ольга сказала, що сумує за Антоніною та внуками, адже це її рідні люди.

"Просто треба молитися, аби обійняти своїх дітей і онуків. Тому що я бабуся. Це моє продовження. Я дуже сумую за ними", — сказала Сумська.

Відомо, що Антоніна Паперна переїхала до Росії ще до початку великої війни. Там вона почала свою кар'єру акторки. Також жінка вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича, з яким має двоє дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ольга Сумська отруїлась після повернення з гірськолижного курорту в Австрії. Вона зверталась до підписників за допомогою. На щастя, все закінчилось добре.