"Му*ак ты, Стасик": Алла Пугачева унизила путиниста Михайлова (видео)

Звезда не стала подбирать слова

Алла Пугачева, недавно снявшая видео под украинскую народную песню, дала отпор путинисту Михайлову за его высказывания о выехавших из России российских звездах. Звезда сняла саркастическое видео, в котором назвала поклонника войны му*аком.

Такое видео Пугачева выложила на своей странице в Instagram.

Российский певец Стас Михайлов поддерживает полномасштабное вторжение. На одном из вражеских телеканалов он жестко высказался о звездах, покинувших Россию во время войны в Украине. Путинист заявил, что они "приползут на коленях и будут целовать ноги" России.

Алла Пугачева решила дать путинисту отпор и сняла видео, на котором с сарказмом ответила ему. Звезда также сказала, что нормальные люди не намерены возвращаться в Россию.

Напомним, что муж Аллы Пугачевой Максим Галкин выразил соболезнования на украинском языке после обстрелов Одессы 4 марта. С начала вторжения Галкин уехал из России и поддерживает украинцев.

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