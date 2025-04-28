От звезды украинского ТВ до горе-паломницы: как изменилась предательница Марченко и чем сейчас занимается

Ведущая распространяет месседжи российской пропаганды

Оксана Марченко на протяжении многих лет вела популярные развлекательные программы в Украине. Она носила эффектные наряды и часто выглядела эпатажно. Впрочем, до начала полномасштабной войны России против Украины Марченко сбежала с родины. Она поселилась в стране-оккупанта, где позиционирует себя паломницей и записывает программы в церквях, где благословляют войну против нашего народа.

"Телеграф" напомнит о деятельности Марченко до того, как предала Украину, как изменилась ее жизнь, и чем она занимается сейчас.

Карьера Оксаны Марченко

Телевизионный путь Марченко начался с канала УТ-1, где она была ведущей программ "Стримані вівторки" и "Доброго ранку, Україно!". Затем она начала вести проект "УТН з питань", где познакомилась с пророссийским олигархом Виктором Медведчуком.

Впоследствии Марченко стала ведущей социально-развлекательного шоу "Моя професія" и политического ток-шоу "Час". В 2003 году женщина обвенчалась с Медведчуком в Крыму. После этого стала выпускать программы документального цикла "Імена", где речь шла об известных украинцах. Проект транслировали на УТ-1 и "Интере".

Марченко вышла замуж за Медведчука в 2003 году, фото из сети

В 2004 году у Марченко родилась дочь Дарья, которую окрестил кремлевский диктатор Владимир Путин. Впоследствии женщина стала ведущей "Шоу Оксани Марченко", в котором обсуждали проблемы женщин.

Марченко много лет работала на телевидении, фото tochka.net

В 2009 году Марченко стала ведущей шоу "Україна має талант" на СТБ, а через год — певческого талант-шоу "Х-Фактор". Программы были безумно популярны в Украине. Однако после начала войны России на Донбассе в 2014 году, к ведущей начало меняться отношение. Все из-за пророссийской деятельности ее мужа, который был нардепом.

Марченко вела "Х-фактор" и "Украина имеет талант", фото СТБ

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Медведчука и его семьи на 3 года. Ограничения предусматривали и блокировку активов.

Где сейчас Оксана Марченко

Марченко сбежала из Украины накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Она не осудила войну и страшные преступления россиян против украинцев.

Также предательница обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы тот помог вернуть Медведчука. Это породило массу мемов и фотолягушек в сети. Впоследствии Медведчука обменяли России на украинских военных.

Марченко требовала освободить Медведчука, скриншот с видео

Кроме этого, пользователи сети заметили, что украинская ведущая почти не похожа на себя. Стало ясно, что она прибегала к пластическим операциям. Эксперты отметили, что такую комбинацию хирургических вмешательств проводят преступники при бегстве из страны и смене паспорта.

Марченко делала пластические операции, фото из сети

В 2024 году Марченко вернулась в медиапространство со вторым сезоном проекта "Паломница". В программе запроданка ездит по церквям и пещерам страны-агрессора и рассказывает о важности веры в жизни человека. Особенно цинично это выглядит в условиях, когда московские церкви благословляют окупантов на войну в Украине.

Марченко ведет программу "Паломница", скриншот с видео

Марченко распространяет российскую пропаганду в своем шоу, скриншот из сети

В некоторых выпусках "великая мученица" незаконно посетила Крым, приехав туда со стороны России. Там она распространяла кремлевскую пропаганду о том, что остров всегда был русским и якобы там зарождалось русское православие. Также заметно, что "паломница" сменила платья из декольте и высокие каблуки на длинные юбки и платки, чтобы соответствовать своему образу "верующей".

Марченко снимала программу в оккупированном Крыму, скриншот с видео

Марченко берет интервью у русских "батюшек", скриншот с видео

Сейчас Марченко продолжает жить в стране-оккупанта и иногда ездит на Кипр отдыхать. Там она сотрудничает с продюсером-предателем с СТБ Алексеем Басмановым. Они создали компанию по производству фильмов и телепрограмм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит сейчас вилла Медведчука в оккупированном Крыму. Туда часто прилетал диктатор Путин.