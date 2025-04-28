Не только "глаза" против врага. Боец назвал важную функцию дронов на фронте

Ребятам приходится ждать "благоприятных" погодных условий для замены по месяцу

Дроны для защитников в сложных логистических условиях, играют немаловажную роль. Речь идет не только за транспортировку легких предметов.

Об этом говорится в телеграм-канале военного "Говорят Снайпер". По его словам, небольшие беспилотники используются для доставки воды, продуктов питания, сигарет, павербанков и батарей для пехотных подразделений.

В сообщении говорится, что модели дронов типа "Вампир" способны транспортировать FPV-системы, навигационное оборудование, топливо, боевые комплекты и другое необходимое снаряжение.

Что известно о Vampire

Vampire – это дроны украинского производства, часть деталей к которым печатают на 3D-принтерах и делает их дешевле. Vampire является большим гексакоптером и поднимает полезную нагрузку весом до 15 кг на высоту до 400 километров.

Беспилотник может сбрасывать термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Характеристики:

дальность полета: 10 км;

дальность связи: 6 км;

высота полета: 400 м;

скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без погрузки;

время полета: 37 мин без погрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

"По статистике наибольшие потери личного состава приходятся на замены или штурмы, поэтому иногда ребятам приходится ждать "благоприятных" погодных условий для замены по месяцу", — пишет военный.

Напомним, что в Украине появилась ракета-дрон "Барс" с дальностью до 800 км. Она напоминает ракету "Ад" и может массово изготавливаться на территории государства.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина способна стать одним из ведущих военных государств Европы. Об этом свидетельствует не только рост ее оборонного производства, но и уникальный боевой опыт, полученный за три года полномасштабной войны.