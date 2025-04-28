Поздравления с 1 месяцем ребенку: лучшие пожелания для мальчика, девочки и родителей

Как поздравить малыша и его родителей с первым месяцем

Появление малыша – это самое трепетное событие в жизни семьи. Новоиспечённые родители с волнением наблюдают за каждым новым движением своего крохи, радуются его первым достижениям и изменениям. Первый месяц – это настоящий праздник, который хочется отметить с особой нежностью.

Именно поэтому поздравления с 1 месяцем ребенка должны быть искренними, добрыми и теплыми. "Телеграф" собрал самые теплые пожелания, которые наполнят сердца родителей гордостью за маленькое чудо, которое уже начинает узнавать родные голоса и одаривать мир своей первой улыбкой.

Поздравления с 1 месяцем девочке

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Тебе сегодня ровно месяц,

Ты — мамин лучик, папин свет!

Расти здоровой и весёлой,

Желаем счастья и побед! 🌸

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Маленькая фея, чудо,

С первым месяцем тебя!

Пусть цветёт твоя дорога,

Светом полнится семья! 🎀

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Месяц пролетел, как вспышка,

Ты растёшь на радость всем!

Пусть твоя судьба, малышка,

Будет светлой без проблем! 🌷

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Кроха-девочка, принцесса,

Поздравляем в этот час!

С первым месяцем чудесным —

Счастье будет пусть у вас! 👑

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Поздравляем вашу маленькую принцессу с первым месяцем жизни! Пусть её путь будет наполнен радостью, волшебством и безграничной любовью! 🌟

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С первым месяцем, маленькая красавица! Желаем тебе здоровья, счастья и бесконечного тепла родных сердец! 🎈

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💖 С первым месяцем, милая малышка! Пусть твоя жизнь будет яркой, доброй и красивой, как сказка! 🌸✨

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👼 1 месяц счастья! Маленькая принцесса, пусть тебя окружают забота, любовь и нежность! 🎀

Поздравления с 1 месяцем жизни мальчику

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Совсем недавно был живот,

УЗИ, анализы, пиночки,

И вот уж месяц как живет

Чудесный, сладкий ангелочек.

***

Наш малыш, ты сильный, смелый,

Ты наш лучик золотой!

Пусть растёт в тебе умение

Мир встречать своей мечтой! 🌟

***

Подрастает понемножку

Чудо маленькое, крошка.

Месяц первый мы встречаем,

Дружно кроху поздравляем.

Пожелаем не болеть,

Много кушать, хорошеть,

Сладко спать и развиваться,

Много-много улыбаться.

***

Поздравляем маленького богатыря с его первым важным рубежом! Пусть он растёт сильным, смелым и всегда будет защищён любовью своих родителей! 🛡️

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С первым месяцем, маленький чемпион! Желаем тебе здоровья, весёлых открытий и больших побед на жизненном пути! 🚀

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🚀 Ура! 1 месяц нашему маленькому герою! Пусть жизнь будет полна радости, улыбок и приключений! 💙

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🍼 Месяц счастья позади! С первым юбилеем, маленький богатырь! Пусть каждый день будет полон любви и тепла! 🌟

Поздравления родителям с 1 месяцем малыша

***

Ваша кроха подрастает,

Месяц — первая черта!

Пусть любовь вас согревает,

И растёт ваше дитя! 💖

***

Целый месяц вашей крошке —

Подрастает понемножку,

Счастье дарит маме с папой.

Знаем мы, вы очень рады.

Пусть ребеночек растет

И вокруг всё познает,

Сладко спит и кушает,

Маму с папой слушает!

***

Первый месяц пролетел,

Подрасти малыш успел,

И за эти дни и ночки

Округлились твои щечки.

Стали крепче ручки, ножки

У любимой нашей крошки.

С днем рождения поздравляем,

Быть здоровеньким желаем!

Кушай, спи и подрастай,

Счастьем дом наш наполняй.

***

Сегодня целый месяц крошке,

Прекрасный, долгожданный,

Уже подрос малыш немножко,

Любимый самый-самый.

Он папин зайчик дорогой,

А мамин сладкий мальчик,

Пускай растет большой-большой

Ваш маленький красавчик.

***

Поздравляем счастливых родителей с первым месяцем крошки! Это только начало великого путешествия, полного любви, заботы и счастливых моментов. Пусть малыш радует вас каждый день новыми открытиями! 🎈

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С первым маленьким, но очень важным юбилеем! Пусть каждый день приносит только радость и вдохновение, а ваш малыш растёт здоровым и счастливым! 👨‍👩‍👧‍👦

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👨‍👩‍👧 1 месяц счастья! Поздравляем родителей с чудесным малышом! Пусть растёт крепким и радостным! 💕🎉

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🎀 1 месяц любви! Ваш малыш — ваше чудо! Пусть будет крепким, а счастье вашей семьи — безмерным! 🌟👶